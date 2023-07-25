Mantan Rival Lionel Messi Siap Dongkrak Performa Persib Bandung di Liga 1 2023-2024

MANTAN rival Lionel Messi di Liga Spanyol, Levy Madinda memiliki hasrat membantu Persib Bandung bangkit dari keterpurukan di Liga 1 2023-2024. Ia menilai skuad Persib Bandung mempunyai kapasitas untuk mendapatkan hasil optimal.

Levy Madinda yang dipinjam Persib Bandung dari Johor Darul Takzim (JDT), resmi diperkenalkan sebagai pemain anyar pada Jumat, 21 Juli 2023. Karena itu, ia pun belum terlibat saat Persib Bandung tumbang 2-4 dari PSM Makassar di Liga 1 2023-2024, Sabtu 22 Juli 2023.

Laga melawan Persik Kediri pada Jumat, 28 Juli 2023 pukul 19.00 WIB, diprediksi menjadi pertandingan debut Levy Madinda bersama Maung Bandung. Ia pun mengaku sangat bersemangat untuk memulai tantangan baru dalam perjalanan kariernya.

"Saya sangat antusias. Saya ingin segera berada di sana (Bandung) dan mulai bekerja," kata pemain yang pernah merumput bersama Celta Vigo sehingga beberapa kali berduel dengan Lionel Messi, mengutip dari laman Persib, Senin (24/7/2023).

"Bergabung dengan Persib adalah kesempatan yang sangat baik dan saya siap mengerahkan kemampuan 100 persen untuk tim," lanjut mantan rekan Pierre-Emerick Aubameyang di Timnas Gabon ini.

Levy Madinda paham timnya belum meraih kemenangan di Liga 1 2023-2024. Kondisi itu harus dilalui Persib Bandung agar tidak makin terpuruk.