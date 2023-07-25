Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Mantan Rival Lionel Messi Siap Dongkrak Performa Persib Bandung di Liga 1 2023-2024

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 25 Juli 2023 |04:29 WIB
Mantan Rival Lionel Messi Siap Dongkrak Performa Persib Bandung di Liga 1 2023-2024
Levy Madinda siap dongkrak performa Persib Bandung. (Foto: Laman resmi Persib Bandung)
A
A
A

MANTAN rival Lionel Messi di Liga Spanyol, Levy Madinda memiliki hasrat  membantu Persib Bandung bangkit dari keterpurukan di Liga 1 2023-2024. Ia menilai skuad Persib Bandung mempunyai kapasitas untuk mendapatkan hasil optimal.

Levy Madinda yang dipinjam Persib Bandung dari Johor Darul Takzim (JDT), resmi diperkenalkan sebagai pemain anyar pada Jumat, 21 Juli 2023. Karena itu, ia pun belum terlibat saat Persib Bandung tumbang 2-4 dari PSM Makassar di Liga 1 2023-2024, Sabtu 22 Juli 2023.

Levy Madinda

Laga melawan Persik Kediri pada Jumat, 28 Juli 2023 pukul 19.00 WIB, diprediksi menjadi pertandingan debut Levy Madinda bersama Maung Bandung. Ia pun mengaku sangat bersemangat untuk memulai tantangan baru dalam perjalanan kariernya.

"Saya sangat antusias. Saya ingin segera berada di sana (Bandung) dan mulai bekerja," kata pemain yang pernah merumput bersama Celta Vigo sehingga beberapa kali berduel dengan Lionel Messi, mengutip dari laman Persib, Senin (24/7/2023).

"Bergabung dengan Persib adalah kesempatan yang sangat baik dan saya siap mengerahkan kemampuan 100 persen untuk tim," lanjut mantan rekan Pierre-Emerick Aubameyang di Timnas Gabon ini.

Levy Madinda paham timnya belum meraih kemenangan di Liga 1 2023-2024. Kondisi itu harus dilalui Persib Bandung agar tidak makin terpuruk.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/11/09/49/1642053/rifat-dan-mayka-sungkar-kembali-ke-lintasan-sprint-rally-dengan-semangat-lintas-generasi-rwm.jpg
Rifat dan Mayka Sungkar Kembali ke Lintasan Sprint Rally dengan Semangat Lintas Generasi
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/09/borneo_fc.jpg
Hasil Super League: Madura United Tumbangkan Persijap, Borneo FC Perkasa di Padang!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement