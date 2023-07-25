Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

7 Pemain Manchester United yang Direkrut dari Klub Serie A Italia, Nomor 1 Berakhir Tragis

Reinaldy Darius , Jurnalis-Selasa, 25 Juli 2023 |20:32 WIB
7 Pemain Manchester United yang Direkrut dari Klub Serie A Italia, Nomor 1 Berakhir Tragis
Cristiano Ronaldo dan Paul Pogba ketika membela Manchester United (Foto: Twitter/paulpogba)
A
A
A

SEBANYAK tujuh pemain Manchester United yang direkrut dari klub Serie A Italia akan dibahas di sini. Salah satu di antaranya berakhir dengan kisah tragis.

The Red Devils – julukan Manchester United – selalu menggaet para pemain terbaik di bursa transfer. Para pemain top dari seluruh penjuru dunia mondar-mandir di Old Trafford, tak terkecuali dari klub Serie A Italia.

Andre Onana

Pada musim panas 2023 ini, Manchester United memutuskan untuk menggaet kiper Andre Onana. Sebelumnya, kiper asal Kamerun tersebut tampil gemilang bersama klub asal Italia, Inter Milan.

Sebelum Onana, tercatat, ada tujuh pemain yang pernah membela Manchester United yang digaet dari klub Italia. Siapa sajakah mereka? Mari membahasnya satu per satu di bawah ini.

Berikut 7 Pemain Manchester United yang Direkrut dari Klub Serie A Italia

7. Matteo Darmian

Matteo Darmian

Matteo Darmian tampil brilian selama membela Torino. Alhasil, Manchester United pun kepincut untuk menggaetnya pada musim panas 2015 dengan mahar 18 juta euro.

Namun, Darmian tampil mengecewakan di Old Trafford. Dia meninggalkan klub untuk Parma pada 2019 dengan mahar sekitar 2 juta euro saja setelah mencatatkan 92 penampilan dengan mencetak satu gol dan tiga assist.

6. Juan Sebastian Veron

Juan Sebastian Veron

Juan Sebastian Veron adalah gelandang legendaris asal Argentina. Pada 2001, Manchester United rela merogoh kocek sebesar 42,6 juta euro untuk menebusnya dari Lazio.

Namun, karier Veron tak berakhir baik karena dia dijual ke Chelsea hanya dua musim kemudian. Veron tercatat melakoni 82 pertandingan dengan mencetak 11 gol dan 15 assist selama berseragam The Red Devils.

5. Paul Pogba

Paul Pogba

Paul Pogba benar-benar sukses di Juventus setelah meninggalkan Manchester United secara gratis pada 2012. Pada 2016, Manchester United memecahkan rekor transfer termahal dunia seharga 105 juta euro untuk menebus Pogba dari Juventus.

Enam tahun di sana, Pogba tampil mengecewakan meski sempat tampil bagus. Masalah cedera meredupkan sinarnya hingga Pogba akhirnya kembali ke Juventus pada musim panas 2022.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/49/3181786/timnas_indonesia-8Gli_large.jpg
3 Pemain Timnas Indonesia yang Dikaitkan Gabung Persib Bandung pada 2026, Nomor 1 Striker Andalan Garuda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/49/3180900/pesepakbola_top_dunia_kompak_hina_indonesia_dfb-KQ5N_large.jpg
5 Pesepakbola Top Dunia yang Hina Indonesia, Nomor 1 Sebut Indonesia Negara Miskin!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/51/3179934/timnas_jerman_u_17-PGXW_large.jpg
5 Negara Calon Kuat Juara Piala Dunia U-17 2025, Nomor 1 Segrup dengan Timnas Indonesia U-17
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/51/3179576/timnas_indonesia_u_17-7fzB_large.jpg
4 Pemain Abroad Timnas Indonesia U-17 yang Resmi Dipanggil ke Piala Dunia U-17 2025, Nomor 1 Kiper FC Utrecht
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/11/09/11/1642043/hasil-liga-inggris-arsenal-tersandung-di-kandang-sunderland-chelsea-lumat-wolves-tlb.jpg
Hasil Liga Inggris: Arsenal Tersandung di Kandang Sunderland, Chelsea Lumat Wolves
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/09/pro_futsal_league.jpg
Hasil Pro Futsal League: Cosmo JNE Jakarta Mengamuk! Gilas Asahan Allstar Samarinda 9-4 
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement