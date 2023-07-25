7 Pemain Manchester United yang Direkrut dari Klub Serie A Italia, Nomor 1 Berakhir Tragis

SEBANYAK tujuh pemain Manchester United yang direkrut dari klub Serie A Italia akan dibahas di sini. Salah satu di antaranya berakhir dengan kisah tragis.

The Red Devils – julukan Manchester United – selalu menggaet para pemain terbaik di bursa transfer. Para pemain top dari seluruh penjuru dunia mondar-mandir di Old Trafford, tak terkecuali dari klub Serie A Italia.

Pada musim panas 2023 ini, Manchester United memutuskan untuk menggaet kiper Andre Onana. Sebelumnya, kiper asal Kamerun tersebut tampil gemilang bersama klub asal Italia, Inter Milan.

Sebelum Onana, tercatat, ada tujuh pemain yang pernah membela Manchester United yang digaet dari klub Italia. Siapa sajakah mereka? Mari membahasnya satu per satu di bawah ini.

Berikut 7 Pemain Manchester United yang Direkrut dari Klub Serie A Italia

7. Matteo Darmian





Matteo Darmian tampil brilian selama membela Torino. Alhasil, Manchester United pun kepincut untuk menggaetnya pada musim panas 2015 dengan mahar 18 juta euro.

Namun, Darmian tampil mengecewakan di Old Trafford. Dia meninggalkan klub untuk Parma pada 2019 dengan mahar sekitar 2 juta euro saja setelah mencatatkan 92 penampilan dengan mencetak satu gol dan tiga assist.

6. Juan Sebastian Veron





Juan Sebastian Veron adalah gelandang legendaris asal Argentina. Pada 2001, Manchester United rela merogoh kocek sebesar 42,6 juta euro untuk menebusnya dari Lazio.

Namun, karier Veron tak berakhir baik karena dia dijual ke Chelsea hanya dua musim kemudian. Veron tercatat melakoni 82 pertandingan dengan mencetak 11 gol dan 15 assist selama berseragam The Red Devils.

5. Paul Pogba





Paul Pogba benar-benar sukses di Juventus setelah meninggalkan Manchester United secara gratis pada 2012. Pada 2016, Manchester United memecahkan rekor transfer termahal dunia seharga 105 juta euro untuk menebus Pogba dari Juventus.

Enam tahun di sana, Pogba tampil mengecewakan meski sempat tampil bagus. Masalah cedera meredupkan sinarnya hingga Pogba akhirnya kembali ke Juventus pada musim panas 2022.