LIGA INGGRIS

Pamer Promosi ke Skuad Utama Wolverhampton, Ini 3 Pesaing Justin Hubner di Lini Belakang Wolves

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 25 Juli 2023 |10:37 WIB
Pamer Promosi ke Skuad Utama Wolverhampton, Ini 3 Pesaing Justin Hubner di Lini Belakang Wolves
Justin Hubner kala membela Wolverhampton Wanderers. (Foto: Instagram/@justinhubner5)
TIGA pesaing Justin Hubner di lini belakang Wolverhampton Wanderers menarik dikulik. Sebab, pemain keturunan Indonesia itu sendiri diketahui baru saja dipromosikan ke tim senior Wolverhampton.

Hal itu diketahui dari unggahan Justin Hubner di Instagram, @justinhubner5. Dalam unggahan itu, Hubner menyebut dirinya sedang berada di Portugal untuk berlatih bersama tim senior.

Justin Hubner

Dengan begitu, kans Justin Hubner semakin dekat untuk menjalani debut bersama tim senior Wolves –julukan Wolverhampton. Musim lalu, bek berusia 19 tahun itu diketahui masih bermain untuk tim Wolverhampton U-21.

Tak ayal, unggahan Justin Hubner langsung ramai disorot. Jika kiprahnya baik, dia tentu saja punya kans untuk mentas di tim utama Wolves pada ajang Liga Inggris musim ini.

Tetapi, untuk bisa main di skuad utama, Justin Hubner dihadapkan dengan sejumlah pesaing. Setidaknya, ada 3 pemain yang bisa jadi pesaingnya untuk mengisi lini belakang Wolves. Siapa saja mereka?

3. Toti

Toti

Pertama, ada nama Toti. Bek berdarah Portugal dan Guinea-Bissau ini telah direkrut Wolves sejak 2020. Dia pun mendapat kesempatan bermain yang cukup banyak pada musim lalu.

Tercatat, Toti mentas di 21 laga dalam berbagai kompetisi bersama Wolverhampton di musim 2022-2023. Tak hanya solid dalam menjaga lini pertahanan, bek berusia 24 tahun itu juga bisa membantu tim dalam membangun serangan. Alhasil, dia sudah mencatatkan 1 gol.

