Tenang dan Mengantongi Jam Terbang Tinggi, Andre Onana Disebut Akan Beri Pengaruh Besar Bagi Manchester United

LEGENDA Manchester United, Jaap Stam menyebut bahwa Andre Onana akan memberikan pengaruh besar di Manchester United. Stam meyakini hal itu karena karakter dan kepribadian yang dimiliki Onana.

Kiper asal Kamerun itu memiliki ketenangan ketika memegang bola dan kepribadian yang sangat baik sehingga diyakini bisa melewati tekanan yang ada di Manchester United

Pasalnya, Stam bukanlah orang asing untuk Onana. Sebab, dia sempat melatih pemain tersebut saat masih berada di Ajax Amsterdam U-23 sebelum promosi ke tim utama. Dan Onana pun mampu membuktikan kualitasnya hingga bermain untuk Inter Milan di musim lalu.

“Oh ya, dia punya itu. Dia sangat tenang dan mendekati permainan dengan sangat baik dan dia memainkan pertandingan yang sangat penting untuk Ajax dan Inter Milan di Italia,” ucap Stam, dilansir dari situs resmi Manchester United, Selasa (25/7/2023).

Selain itu, jam terbang yang dimiliki Onana juga tidak main-main. Sebab, dia sudah terbiasa bermain di laga besar contohnya kala membela Ajax dan Inter Milan di ajang Liga Champions.

Dengan jam terbang yang sudah tinggi ini, Stam yakin kiper berusia 27 tahun itu akan memiliki pengaruh besar untuk Manchester United untuk mengarungi kompetisi musim depan. Hal ini menunjukkan bahwa Onana merupakan sosok yang tepat sebagai suksesor David De Gea.