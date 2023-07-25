Pemain Kesayangan Shin Tae-yong Segera Debut di Premier League, Jadi Pesepakbola Pertama Indonesia yang Mentas di Kasta Tertinggi Liga Inggris?

Shin Tae-yong (kedua dari kanan) saat bersama istri dan kedua anaknya. (Foto: Instagram/@shinjae_won77)

PEMAIN kesayangan Shin Tae-yong, Justin Hubner, segera debut di Premier League. Apakah Justin Hubner bakal menjadi pesepakbola pertama Indonesia yang menjalani debut di kasta tertinggi Liga Inggris, Premier League?

Justin Hubner menyampaikan kabar bahagia di akun Instagram-nya, justinhubner5, pada Senin 24 Juli 2023 malam WIB. Pesepakbola 19 tahun itu mengonfirmasi bergabung dengan skuad utama Wolverhampton Wanderers yang sedang menjalani pemusatan latihan di Portugal.

“Bersama skuad utama di Portugal,” tulis Justin Hubner di akun Instagram-nya, @justinhubner5.

Bergabung dengan skuad utama otomatis memperbesar jalan Justin Hubner menjalani debut di kasta tertinggi di Liga Inggris, Premier League. Peluang Justin Hubner merasakan debut di Premier League 2023-2024 pun sangat besar, mengingat Wolverhampton Wanderers hanya memiliki tiga bek tengah musim ini.

Sebanyak tiga bek tengah yang dimaksud adalah Max Kilman, Toti dan Craig Dawson. Pelatih Wolverhampton Wanderers, Julen Lopetegui, biasa menggunakan empat bek, yang mana dua di antaranya merupakan bek tengah.

Karena itu, hanya masalah waktu bagi Justin Hubner mendapatkan menit tampil bersama Wolverhampton Wanderers di Premier League 2023-2024. Jika akhirnya mendapatkan kesempatan tampil, Justin Hubner bisa mencetak sejarah, yakni menjadi pesepakbola pertama Indonesia yang merumput di Premier League.