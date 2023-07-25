Calon Pemain Timnas Indonesia Justin Hubner Ditangani Mantan Pelatih Real Madrid yang Bergelimang Gelar

CALON pemain Timnas Indonesia, Justin Hubner, ditangani Julen Lopetegui di Wolverhampton Wanderers, klub yang mentas di kasta tertinggi Liga Inggris. Bukan kaleng-kaleng, Julen Lopetegui merupakan mantan pelatih Real Madrid yang bergelimang gelar juara.

Justin Hubner mengumumkan bahwa dirinya ikut berlatih bersama skuad utama Wolverhampton Wanderers di bawah asuhan Julen Lopetegui yang tengah menjalani pramusim di Portugal. Kabar ini disampaikan oleh bek 19 tahun tersebut di akun Instagram-nya, @justinhubner5 pada Senin, 24 Juli 2023.

“Bersama skuad utama di Portugal,” tulis Justin Hubner di akun Instagram-nya, @justinhubner5 dikutip Selasa (25/7/2023).

Wolverhampton Wanderers sendiri menghadapi FC Porto di laga uji coba pramusim pada hari ini, Selasa (25/7/2023). Sejauh ini, baru ada tiga bek tengah di skuad Wolverhampton Wanderers, yakni Craig Dawson, Max Kilman dan Toti.

Dengan demikian, Justin Hubner berpeluang menjalani debut tidak resmi bersama tim senior di laga tersebut setelah sebelumnya hanya memperkuat Wolverhampton Wanderers U-21. Bek berdarah Indonesia-Belanda itu juga berpotensi menjalani debut di Liga Inggris 2023-2024.

Jika hal itu terjadi, tentu akan menjadi pengalaman yang amat berharga bagi Justin Hubner. Apalagi, Wolverhampton Wanderers ditangani pelatih sekelas Julen Lopetegui, mantan pelatih Los Blancos -julukan Real Madrid- yang telah menorehkan sejumlah prestasi selama menjadi juru taktik.