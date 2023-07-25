Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Calon Pemain Timnas Indonesia Justin Hubner Ditangani Mantan Pelatih Real Madrid yang Bergelimang Gelar

Maulana Yusuf , Jurnalis-Selasa, 25 Juli 2023 |08:52 WIB
Calon Pemain Timnas Indonesia Justin Hubner Ditangani Mantan Pelatih Real Madrid yang Bergelimang Gelar
Justin Hubner bakal ditangani mantan pelatih Real Madrid yang kini menangani Wolverhampton Wanderers, Julen Lopetegui. (Foto: Instgram/@justinhubner5)
A
A
A

CALON pemain Timnas Indonesia, Justin Hubner, ditangani Julen Lopetegui di Wolverhampton Wanderers, klub yang mentas di kasta tertinggi Liga Inggris. Bukan kaleng-kaleng, Julen Lopetegui merupakan mantan pelatih Real Madrid yang bergelimang gelar juara.

Justin Hubner mengumumkan bahwa dirinya ikut berlatih bersama skuad utama Wolverhampton Wanderers di bawah asuhan Julen Lopetegui yang tengah menjalani pramusim di Portugal. Kabar ini disampaikan oleh bek 19 tahun tersebut di akun Instagram-nya, @justinhubner5 pada Senin, 24 Juli 2023.

Justin Hubner

“Bersama skuad utama di Portugal,” tulis Justin Hubner di akun Instagram-nya, @justinhubner5 dikutip Selasa (25/7/2023).

Wolverhampton Wanderers sendiri menghadapi FC Porto di laga uji coba pramusim pada hari ini, Selasa (25/7/2023). Sejauh ini, baru ada tiga bek tengah di skuad Wolverhampton Wanderers, yakni Craig Dawson, Max Kilman dan Toti.

Dengan demikian, Justin Hubner berpeluang menjalani debut tidak resmi bersama tim senior di laga tersebut setelah sebelumnya hanya memperkuat Wolverhampton Wanderers U-21. Bek berdarah Indonesia-Belanda itu juga berpotensi menjalani debut di Liga Inggris 2023-2024.

Jika hal itu terjadi, tentu akan menjadi pengalaman yang amat berharga bagi Justin Hubner. Apalagi, Wolverhampton Wanderers ditangani pelatih sekelas Julen Lopetegui, mantan pelatih Los Blancos -julukan Real Madrid- yang telah menorehkan sejumlah prestasi selama menjadi juru taktik.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/51/3182516/dean_james_bobol_gawang_feyenoord_rotterdam_dan_bantu_go_ahead_eagles_menang_2_1_gaeagles-2z6o_large.jpg
Update Abroad Pemain Timnas Indonesia: Dean James Bobol Gawang Feyenoord Rotterdam, Calvin Verdonk Kartu Merah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/51/3182494/timnas_indonesia_absen_di_fifa_matchday_november_2025_pssi-Z5FT_large.jpg
Timnas Indonesia Satu-satunya Negara Asia Tenggara yang Absen di FIFA Matchday November 2025!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/51/3182106/thom_haye_dan_shayne_pattynama-zNdZ_large.jpg
Penyebab FIFA Hukum Thom Haye dan Shayne Pattynama Larangan Bela Timnas Indonesia di 4 Laga hingga Denda Rp103 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/51/3182066/thom_haye_dilarang_fifa_perkuat_timnas_indonesia_dalam_4_laga_thomhaye-UDtk_large.jpg
BREAKING NEWS: FIFA Resmi Hukum Thom Haye dan Shayne Pattynama Larangan Bela Timnas Indonesia di 4 Laga
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/11/08/50/1641803/wba-perintahkan-duel-moses-itauma-vs-kubrat-pulev-batal-murat-gassiev-jadi-penantang-gelar-aay.jpg
WBA Perintahkan Duel Moses Itauma vs Kubrat Pulev Batal: Murat Gassiev Jadi Penantang Gelar
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2020/05/07/valentino_rossi_jorge_lorenzo.jpg
Lorenzo Buka-bukaan Ungkap Konflik Serius dengan Pedrosa dan Rossi 
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement