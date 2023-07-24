Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jude Bellingham Tuai Pujian Carlo Ancelotti Usai Bantu Real Madrid Kalahkan AC Milan 3-2

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 24 Juli 2023 |21:01 WIB
Jude Bellingham Tuai Pujian Carlo Ancelotti Usai Bantu Real Madrid Kalahkan AC Milan 3-2
Jude Bellingham tampil memukau untuk Real Madrid di laga kontra AC Milan (Foto: REUTERS)
A
A
A

JUDE Bellingham tuai pujian Carlo Ancelotti usai bantu Real Madrid kalahkan AC Milan 3-2. Sang pemain Timnas Inggris membantu Los Blancos – julukan Real Madrid – untuk bangkit dari ketertinggalan.

Real Madrid melakukan comeback dalam pertandingan kontra AC Milan di Rose Bowl, Pasadena, Amerika Serikat, Senin (24/7/2023) pagi tadi WIB. Sempat tertinggal dua gol, Real Madrid mampu menunjukkan taringnya di babak kedua.

Real Madrid

Tiga gol untuk Real Madrid dicatatkan oleh Federico Valverde (57’, 59’), dan Vinicius Junior (84’). Di sisi lain, dua gol Rossoneri – julukan AC Milan – dilesakkan oleh tandukan Fikayo Tomori (25’) dan Luka Romero (42’).

Bellingham bermain sebagai starter dan mengakhiri debutnya dengan manis. Meski diganti pada menit ke-64, penampilan Bellingham sudah cukup memuaskan bagi Ancelotti.

"Saya sangat terkesan dengan Bellingham. Bellingham bermain sangat baik dan tim harus terbiasa dengan kualitasnya, yang luar biasa. Kedatangannya ke dalam kotak sangat penting bagi tim,” kata Ancelotti dilansir dari laman resmi Real Madrid, Senin (24/7/2023).

Halaman:
1 2
      
