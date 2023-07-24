Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Greuther Furth vs Liverpool: Berakhir 4-4, Mohamed Salah Selamatkan The Reds dari Kekalahan

Reinaldy Darius , Jurnalis-Senin, 24 Juli 2023 |20:19 WIB
Hasil Greuther Furth vs Liverpool: Berakhir 4-4, Mohamed Salah Selamatkan The Reds dari Kekalahan
Liverpool hampir kalah dari Greuther Furth (Foto: Twitter/lfc)
HASIL Greuther Furth vs Liverpool akan dibahas di sini. Pertandingan yang dimainkan di MS Techonologie Arena, Villingen-Schwenningen, Jerman pada Senin (24/7/2023) malam WIB tersebut berakhir dengan skor 4-4.

Gol-gol The Reds -- julukan Liverpool -- diciptakan oleh Luis Diaz (22'), Darwin Nunez (50' dan 59'), dan Mohamed Salah (89'). Sedangkan gol Greuther Furth dipersembahkan oleh Julian Green (47'), Lukas Petkov (67'), dan Armindo Sieb (74' dan 77').

Greuther Furth vs Liverpool

Jalannya Pertandingan

Liverpool berusaha untuk mendominasi jalannya pertandingan sedari awal. Namun, hingga 20 menit pertama pertandingan berjalan, mereka belum bisa membuka skor.

Kebuntuan baru tercipta pada menit ke-22 melalui Luis Diaz. Sang penyerang asal Kolombia sukses menyelesaikan peluang dari Trent Alexander-Arnold.

Skor 1-0 bertahan hingga jeda turun minum. Namun, Furth langsung menyamakan kedudukan hanya dua menit setelah babak kedua berjalan melalui Julian Green.

Liverpool langsung sukses membalas pada menit ke-50. Darwin Nunez mencantumkan namanya di papan skor usai memaksimalkan bola dari Mohamed Salah.

Sembilan menit berselang, Nunez kembali mencetak gol untuk Liverpool. Lagi-lagi, Mohamed Salah menjadi sosok yang membantu striker asal Uruguay itu untuk mencetak gol.

