HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Drawing Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia: Timnas Indonesia Lawan Timor Leste di Babak Pertama?

Maulana Yusuf , Jurnalis-Senin, 24 Juli 2023 |19:01 WIB
Jadwal Drawing Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia: Timnas Indonesia Lawan Timor Leste di Babak Pertama?
Timnas Indonesia menunggu hasil drawing Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran pertama (Foto: PSSI)
A
A
A

JADWAL drawing Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia akan dibahas Okezone di artikel ini. Sesuai jadwal, drawing putaran pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia akan diadakan pada Kamis, 27 Juli 2023 pukul 13.00 WIB di markas AFC yakni di Kuala Lumpur, Malaysia.

Timnas Indonesia harus tampil di babak pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia karena hanya menempati peringkat 28 Asia atau 150 dunia. Pasalnya, hanya tim peringkat 1-27 Asia yang lolos otomatis ke babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Timnas Indonesia

Drawing putaran pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia akan diikuti 18 negara termasuk Timnas Indonesia. Selain Tim Merah Putih, juga ada Taiwan, Maladewa, Yaman, Afghanistan, Singapura, Myanmar, Nepal, Kamboja, Makau, Mongolia, Bhutan, Laos, Brunei Darussalam, Bangladesh, Timor Leste, Pakistan, dan Guam.

Dari 18 negara di atas, dibagi ke dalam 2 pot. Pot pertama alias pot unggulan diisi tim yang menempati peringkat 1-9 teratas. Sementara itu, tim peringkat 10-18 masuk pot non-unggulan. Timnas Indonesia sendiri bertengger di pot unggulan.

Selain Timnas Indonesia, ada Taiwan, Maladewa, Yaman, Afghanistan, Singapura, Myanmar, Nepal, dan Kamboja yang masuk pot unggulan. Sementara itu, Makau, Mongolia, Bhutan, Laos, Brunei Darussalam, Bangladesh, Timor Leste, Pakistan, dan Guam masuk pot non unggulan.

Nantinya, masing-masing tim dari kedua pot tersebut bakal diundi untuk saling berpasangan atau berhadapan dengan format dua leg (kandang/tandang). Kemudian, sembilan tim yang berhasil menang di kualifikasi putaran pertama akan masuk ke pot 4 untuk bergabung dengan negara lain yang sudah lolos di putaran kedua.

Laga di babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia sendiri akan menggunakan fotmat round-robin dengan menggelar laga kandang-tandang. Pertandingan putaran kedua tersebut akan digelar pada November 2023 hingga Juni 2024.

Halaman:
1 2
      
