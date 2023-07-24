Al Hilal Bikin Real Madrid Panik, Kylian Mbappe Ditawar Rp5 Triliun!

AL Hilal bikin Real Madrid panik, Kylian Mbappe ditawar 259 juta poundsterling alias Rp5 triliun. Dengan nilai tersebut, maka Mbappe akan memecahkan rekor transfer termahal dunia.

Masa depan Mbappe di Paris Saint-Germain (PSG) sedang dipertanyakan karena kontraknya hendak habis pada Juni 2024 mendatang. Di sisi lain, sang pemain dikabarkan telah memiliki kesepakatan dengan Real Madrid.

Di sisi lain, tim besutan Luis Enrique itu ingin segera menjualnya pada musim panas ini agar bisa tetap mendapat keuntungan dari penjualannya. Bintang berusia 24 tahun itu pun telah didepak dari skuad PSG yang menjalani tur pramusim di Jepang, yang menunjukkan keseriusan timnya untuk melepasnya.

Klub-klub top Eropa sekaliber Chelsea, Manchester United, Tottenham Hotspur, Inter Milan, Barcelona dan Real Madrid mengantre untuk mendapatkan tanda tangannya. Namun, tawaran tak terduga justru datang dari klub asal Arab Saudi, Al Hilal.

Menurut laporan Evening Standard, pada Senin (24/7/2023), Al Hilal berani mengeluarkan dana sebesar 259 juta Pounds (Rp5 triliun). Mereka diyakini telah mengajukan tawaran tersebut secara tertulis kepada PSG.