HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Justin Hubner Siap Perkuat Timnas Indonesia demi Tuntaskan Mimpi sang Rekan yang Tewas Kecelakaan?

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 24 Juli 2023 |17:46 WIB
Justin Hubner Siap Perkuat Timnas Indonesia demi Tuntaskan Mimpi sang Rekan yang Tewas Kecelakaan?
Justin Hubner siap perkuat Timnas Indonesia demi tuntaskan mimpi sang rekan yang tewas kecelakaan? (Foto: Instagram/@justinhubner5)
A
A
A

JUSTIN Hubner siap memperkuat Timnas Indonesia demi menuntaskan mimpi sang rekan yang tewas kecelakaan? Sekadar diketahui, Justin Hubner sempat menjalani proses untuk dinaturalisasi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI).

Medio Oktober 2022, Justin Hubner bersama Ivar Jenner datang ke Indonesia untuk menjalani tahap awal naturalisasi. Sebulan berselang, bek yang kini merumput bersama Wolverhampton Wanderers U-21 ini membela Timnas Indonesia U-20 di Spanyol.

Justin Hubner

Di Spanyol, Timnas Indonesia U-20 melakoni uji coba kontra dua kontestan Piala Dunia U-2 2023, yakni Slovakia U-20 dan Prancis U-20. Hasilnya, Timnas Indonesia U-20 tumbang 1-2 dari Slovakia dan dihajar Prancis 0-6.

Singkat kata, Justin Hubner gagal dinaturalisasi karena dalam pengakuan anggota Exco PSSI Arya Sinulingga, ada permintaan dari bek 19 tahun itu yang tak bisa dikabulkan PSSI. Alhasil, ketika Ivar Jenner mengambil sumpah menjadi WNI pada medio Mei 2023, Justin Hubner tidak hadir.

Meski begitu, bukan berarti peluang Justin Hubner menjadi WNI sudah tertutup. Justin Hubner ditengarai masih tertarik menjadi WNI dan membela Timnas Indonesia. Terbukti di akun Instagram-nya, @justinhubner5, ia belum menghapus momen-momen dirinya saat berseragam Timnas Indonesia.

Bahkan salah satu foto yang dipinned Justin Hubner, merupakan foto saat mengenakan jersey Timnas Indonesia. Apakah Justin Hubner masih berhasrat membela Timnas Indonesia demi merealisasikan mimpi sang sahabat, Noah Gesser?

Halaman:
1 2
      
