HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kylian Mbappe Dijual PSG, Al Hilal Siap Salip Real Madrid dan Pecahkan Rekor Transfer!

Reinaldy Darius , Jurnalis-Senin, 24 Juli 2023 |17:29 WIB
Kylian Mbappe Dijual PSG, Al Hilal Siap Salip Real Madrid dan Pecahkan Rekor Transfer!
Kylian Mbappe ditawar dengan nilai fantastis oleh Al Hilal (Foto: Twitter/psg_english)
A
A
A

KYLIAN Mbappe dijual Paris Saint-Germain (PSG), Al Hilal siap salip Real Madrid dan pecahkan rekor transfer. Menurut klaim dari jurnalis Fabrizio Romano, Al Hilal datang dengan tawaran 300 juta euro atau setara Rp5 triliun.

Rumor soal masa depan Mbappe kembali ramai dibahas dalam beberapa hari terakhir. Sang striker Timnas Prancis dikabarkan sudah masuk dalam daftar jual Les Parisiens – julukan PSG – setelah dicurigai memiliki kesepakatan dengan Real Madrid untuk gabung secara gratis pada musim panas 2024.

Kylian Mbappe

Sejak saat itu, Mbappe dikucilkan dari skuad PSG. Dia hanya berlatih bersama skuad yang tak teringinkan selagi bakal absen di laga uji coba kontra Al Nassr pada Selasa (25/7/2023) esok.

Kini, Mbappe ada di pasaran dan klub-klub kaya raya berlomba-lomba mendapatkan tanda tangannya. Terbaru, klub Arab Saudi, Al Hilal, diklaim sudah siap mengajukan penawaran yang bakal memecahkan rekor transfer.

Menurut jurnalis Fabrizio Romano, Al Hilal telah menawar 300 juta euro atau sekitar Rp5 triliun. Mereka telah melaksanakan pembicaraan dengan PSG, namun Mbappe masih belum merespons.

Halaman:
1 2
      
