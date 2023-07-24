Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

PSG vs Al Nassr: Les Parisiens Tanpa Kylian Mbappe, Begini Kata Luis Enrique

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 24 Juli 2023 |16:56 WIB
PSG vs Al Nassr: Les Parisiens Tanpa Kylian Mbappe, Begini Kata Luis Enrique
Kylian Mbappe bakal absen ketika PSG hadapi Al Nassr (Foto: Twitter/psg_english)
A
A
A

JELANG laga PSG vs Al Nassr, Luis Enrique berbicara tentang skuad Les Parisiens yang tidak diperkuat oleh Kylian Mbappe. Paris Saint-Germain (PSG) bakal tampil menghadapi Al Nassr di Stadion Yanmar Field Nagai, Selasa (25/7/2023) pukul 17.30 WIB.

Les Parisiens – julukan PSG – mempersiapkan diri untuk musim baru. Luis Enrique mulai menjabat pada musim panas ini dan mengaku sudah melihat kemajuan dalam skuad.

Luis Enrique

"Setelah latihan berminggu-minggu, kesannya luar biasa. Ini sangat bagus. Tidak hanya untuk ukuran klub dan untuk semua struktur yang harus kami kerjakan," kata Luis Enrique dilansir dari Tuttomercato, Senin (24/7/2023).

Sang juru taktik asal Spanyol menuturkan bahwa para pemainnya pun mengalami perkembangan selama persiapan ini. Tentu, hal ini menjadi modal positif menjelang laga kontra Cristiano Ronaldo dan kolega.

"(Sangat bagus) untuk kualitas para pemain," katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/51/3182319/asnawi_mangkualam_dan_pratama_arhan-blLs_large.jpg
Jadwal Port FC vs Bangkok United di Liga Thailand 2025-2026: Duel Pratama Arhan vs Asnawi Mangkualam Berebut Papan Atas Klasemen!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/51/3182242/cristiano_ronaldo_menganggap_pencapaian_lionel_messi_juara_piala_dunia_2022_bersama_timnas_argentina_adalah_hal_biasa-CGvX_large.jpg
Cristiano Ronaldo Remehkan Gelar Piala Dunia 2022 Lionel Messi, Lebih Spesial Euro 2016?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/51/3182111/cristian_gonzales-tqjH_large.jpg
Kisah Spiritual El Loco Cristian Gonzales, Putuskan Mualaf karena Sering Dengar Suara Azan saat Berlatih di PSM Makassar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/51/3181758/mladen_zizovic-dEzS_large.jpg
Kisah Sedih Mladen Zizovic, Pelatih FK Radnicki yang Mendadak Meninggal Dunia di Tengah Pertandingan
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/11/09/11/1642047/serangan-tanpa-henti-cosmo-jne-lumat-raybit-fc-81-bfg.jpg
Serangan Tanpa Henti! Cosmo JNE Lumat Raybit FC 8-1
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/04/timnas_indonesia_u_17.jpg
Skenario Timnas Indonesia U-17 Lolos 32 Besar Piala Dunia U-17 2025: Menang Lawan Honduras Harga Mati!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement