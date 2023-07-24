PSG vs Al Nassr: Les Parisiens Tanpa Kylian Mbappe, Begini Kata Luis Enrique

JELANG laga PSG vs Al Nassr, Luis Enrique berbicara tentang skuad Les Parisiens yang tidak diperkuat oleh Kylian Mbappe. Paris Saint-Germain (PSG) bakal tampil menghadapi Al Nassr di Stadion Yanmar Field Nagai, Selasa (25/7/2023) pukul 17.30 WIB.

Les Parisiens – julukan PSG – mempersiapkan diri untuk musim baru. Luis Enrique mulai menjabat pada musim panas ini dan mengaku sudah melihat kemajuan dalam skuad.

"Setelah latihan berminggu-minggu, kesannya luar biasa. Ini sangat bagus. Tidak hanya untuk ukuran klub dan untuk semua struktur yang harus kami kerjakan," kata Luis Enrique dilansir dari Tuttomercato, Senin (24/7/2023).

BACA JUGA: Real Madrid Jual 2 Pemain demi Dapatkan Kylian Mbappe dari PSG

Sang juru taktik asal Spanyol menuturkan bahwa para pemainnya pun mengalami perkembangan selama persiapan ini. Tentu, hal ini menjadi modal positif menjelang laga kontra Cristiano Ronaldo dan kolega.

"(Sangat bagus) untuk kualitas para pemain," katanya.