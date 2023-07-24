Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

2 Anak Shin Tae-yong Kalah Jauh dari Kapten Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam, Ini Buktinya!

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 24 Juli 2023 |16:41 WIB
2 Anak Shin Tae-yong Kalah Jauh dari Kapten Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam, Ini Buktinya!
Shin Tae-yong (tengah) bersama kedua anaknya, Shin Jae-won (kiri) dan Shin Jae-hyuk (kanan). (Foto: Instagram/@shin_jaewon77)
A
A
A

SEBANYAK 2 anak Shin Tae-yong, Shin Jae-won dan Shin Jae-hyuk, kalah jauh dari kapten Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam. Kalah jauh yang dimaksud di sini adalah, menit tampil yang didapatkan ketiga pesepakbola di atas di Liga 2 Korea Selatan 2023.

Sekadar diketahui, baik Asnawi Mangkualam, Shin Jae-won dan Shin Jae-hyuk sama-sama mentas di klub Liga 2 Korea Selatan 2023. Asnawi Mangkualam merumput bersama Jeonnam Dragons, Shin Jae-hyuk (Ansan Greeners) dan Shin Jae-won (Seongnam FC).

Shin Jae-won dan Shin Jae-hyuk

(Shin Jae-won (kiri) dan Shin Jae-hyuk (kanan), belum bisa mengungguli Asnawi)

Secara peringkat tim, Jeonnam Dragons menempati posisi yang lebih tinggi ketimbang Ansan Greeners dan Seongnam FC. Hingga pekan ke-21 Liga Korea Selatan 2023, Jeonnam Dragons duduk di posisi tujuh dengan koleksi 31 angka.

Jeonnam Dragons unggul lima poin dari Seongnam FC di posisi sembilan. Sementara itu, Ansan Greeners tertahan di posisi 12 dengan 10 angka saja. Bahkan, Jeonnam Dragons hanya terpaut dua angka dari tim peringkat lima, atau batas akhir tim yang berhak ikut playoff promosi ke Liga 1 Korea Selatan 2024.

Bagaimana secara statistik? Asnawi Mangkualam juga unggul atas dua anak Shin Tae-yong. Asnawi Mangkualam telah turun dalam 13 pertandingan Liga 2 Korea Selatan 2023 dengan koleksi 928 menit.

Sementara itu, Shin Jae-hyuk baru mencatatkan 10 penampilan dengan 315 menit, sedangkan Shin Jae-won (delapan pertandingan dan 285 menit). Catatan di atas tentunya sangat membanggakan masyarakat Indonesia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/51/3182494/timnas_indonesia_absen_di_fifa_matchday_november_2025_pssi-Z5FT_large.jpg
Timnas Indonesia Satu-satunya Negara Asia Tenggara yang Absen di FIFA Matchday November 2025!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/51/3182106/thom_haye_dan_shayne_pattynama-zNdZ_large.jpg
Penyebab FIFA Hukum Thom Haye dan Shayne Pattynama Larangan Bela Timnas Indonesia di 4 Laga hingga Denda Rp103 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/51/3182066/thom_haye_dilarang_fifa_perkuat_timnas_indonesia_dalam_4_laga_thomhaye-UDtk_large.jpg
BREAKING NEWS: FIFA Resmi Hukum Thom Haye dan Shayne Pattynama Larangan Bela Timnas Indonesia di 4 Laga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/51/3181892/timur_kapadze-LgK9_large.jpg
Breaking News: Timur Kapadze Siap Latih Timnas Indonesia, Tinggal Tunggu Pergerakan dari PSSI
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/11/09/51/1642071/sensasi-bulu-tangkis-anak-di-purwokerto-480-peserta-ramaikan-festival-senengminton-2025-llk.jpg
Sensasi Bulu Tangkis Anak di Purwokerto: 480 Peserta Ramaikan Festival SenengMinton 2025!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/10/gelandang_manchester_city_nicolas_gonzalez_kiri.jpg
Hasil Lengkap Liga Inggris: Bantai Liverpool, Man City Tempel Arsenal di Puncak
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement