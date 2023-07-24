2 Anak Shin Tae-yong Kalah Jauh dari Kapten Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam, Ini Buktinya!

SEBANYAK 2 anak Shin Tae-yong, Shin Jae-won dan Shin Jae-hyuk, kalah jauh dari kapten Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam. Kalah jauh yang dimaksud di sini adalah, menit tampil yang didapatkan ketiga pesepakbola di atas di Liga 2 Korea Selatan 2023.

Sekadar diketahui, baik Asnawi Mangkualam, Shin Jae-won dan Shin Jae-hyuk sama-sama mentas di klub Liga 2 Korea Selatan 2023. Asnawi Mangkualam merumput bersama Jeonnam Dragons, Shin Jae-hyuk (Ansan Greeners) dan Shin Jae-won (Seongnam FC).

(Shin Jae-won (kiri) dan Shin Jae-hyuk (kanan), belum bisa mengungguli Asnawi)

Secara peringkat tim, Jeonnam Dragons menempati posisi yang lebih tinggi ketimbang Ansan Greeners dan Seongnam FC. Hingga pekan ke-21 Liga Korea Selatan 2023, Jeonnam Dragons duduk di posisi tujuh dengan koleksi 31 angka.

Jeonnam Dragons unggul lima poin dari Seongnam FC di posisi sembilan. Sementara itu, Ansan Greeners tertahan di posisi 12 dengan 10 angka saja. Bahkan, Jeonnam Dragons hanya terpaut dua angka dari tim peringkat lima, atau batas akhir tim yang berhak ikut playoff promosi ke Liga 1 Korea Selatan 2024.

Bagaimana secara statistik? Asnawi Mangkualam juga unggul atas dua anak Shin Tae-yong. Asnawi Mangkualam telah turun dalam 13 pertandingan Liga 2 Korea Selatan 2023 dengan koleksi 928 menit.

Sementara itu, Shin Jae-hyuk baru mencatatkan 10 penampilan dengan 315 menit, sedangkan Shin Jae-won (delapan pertandingan dan 285 menit). Catatan di atas tentunya sangat membanggakan masyarakat Indonesia.