HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Perempuan Cantik Korea Selatan yang Minta Foto Bareng Asnawi Mangkualam Ternyata Bukan Orang Sembarangan

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 24 Juli 2023 |14:48 WIB
Perempuan Cantik Korea Selatan yang Minta Foto Bareng Asnawi Mangkualam Ternyata Bukan Orang Sembarangan
Perempuan cantik Korea Selatan (tengah) ini foto bareng Asnawi Mangkualam. (Foto: Instagram/@bitnada_beauty)
A
A
A

PEREMPUAN cantik Korea Selatan yang minta foto bareng Asnawi Mangkualam ternyata bukan orang sembarangan. Sekadar diketahui, Jeonnam Dragons tengah menjalani liburan singkat setelah pada akhir pekan lalu tidak memiliki jadwal pertandingan.

Jeonnam Dragons dalam tren positif setelah dalam lima pertandingan tidak terkalahkan. Dalam lima pertandingan itu, Jeonnam Dragons mendapatkan tiga menang dan dua imbang.

Asnawi Mangkualam

Alhasil, popularitas Jeonnam Dragons pun meningkat. Ada banyak orang yang tertarik mengikuti sesi latihan Jeonnam Dragons, hingga foto bareng salah satu pemain di klub tersebut.

Salah satu fans Jeonnam Dragons diketahui adalah perempuan asal Korea Selatan. Tidak diketahui siapa nama perempuan asal Korea Selatan itu, namun akun Instagram-nya adalah @bitnada_beauty.

Perempuan in foto bareng Asnawi Mangkualam dan mengunggah momen tersebut di akun Instagram-nya. Dalam foto tersebut, akun @bitnada_beauty menandai Instagram Jeonnam Dragons FC dan langsung diunggah ulang klub tersebut.

Lantas, siapa sosok akun Instagram @bitnada_beauty? Merujuk kepada bio di akun Instagram-nya, ia merupakan CEO dari Shinda Beauty, salah satu produk kecantikan di Korea Selatan.

Halaman:
1 2
      
