HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kecantikan Admin Media Sosial Bayern Munich Ramai Dibahas, Begini Sosoknya!

Reinaldy Darius , Jurnalis-Senin, 24 Juli 2023 |14:20 WIB
Kecantikan Admin Media Sosial Bayern Munich Ramai Dibahas, Begini Sosoknya!
Admin media sosial Bayern Munich (Foto: Twitter/idextratime)
A
A
A

KECANTIKAN admin media sosial Bayern Munich ramai dibahas. Sosoknya beredar di berbagai media sosial dan menjadi pembahasan netizen Indonesia.

Akun Twitter @idextratime mengunggah foto sesosok seorang wanita cantik pada Senin (24/7/2023) pagi WIB. Akun tersebut mengklaim sang wanita sebagai admin media sosial akun klub sepakbola Jerman, Bayern Munich.

Admin Bayern Munich

“Admin akun media sosial Bayern Munich,” demikian cuitan di akun Twitter @idextratime, yang diiringi oleh emoji tersenyum dengan mata berbentuk hati.

Alhasil, sosok yang diklaim admin media sosial Bayern Munich tersebut pun mencuri perhatian. Para netizen Indonesia tiba-tiba mengklaim diri sebagai fans Die Bavaria – julukan Bayern Munich.

“Nah, emang gak salah ngefans sama klub terbaik asal Jerman ini sejak dalam kandungan,” kata akun @ga****. “Aku fans Bayern Munchen sejak Real Madrid treble,” kata akun @se*****.

Halaman:
1 2
      
