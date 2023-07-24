Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Mengintip Gaya Pemain Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam seperti Artis Kpop saat Liburan Bersama Pemain Jeonnam Dragons

Maulana Yusuf , Jurnalis-Senin, 24 Juli 2023 |13:28 WIB
Mengintip Gaya Pemain Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam seperti Artis Kpop saat Liburan Bersama Pemain Jeonnam Dragons
Gaya Asnawi Mangkualam/Foto: Instagram
MENGINTIP gaya pemain Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam, seperti artis Kpop (boy band Korea Selatan) saat liburan bersama pemain Jeonnam Dragons. Bek kanan 23 tahun itu memamerkan momen saat dirinya liburan dengan mengenakan outfit santai ala-ala artis Negeri Gingseng.

Sebelum liburan, Asnawi Mangkualam bermain apik saat Jeonnam Dragons mengalahkan eks timnya, Ansan Greeners, dengan skor 5-2 di lanjutan K League 2 2023. Pertandingan pekan ke-21 itu berlangsung di Gwangyang Football Stadium, Rabu (19/7/2023).

 asnawi

Dalam laga itu, Asnawi Mangkualam mendapat kesempatan main sebagai starter dan tampil selama 90 menit. Bek kanan 23 tahun itu acap kali menunjukkan kemampuan individunya baik di area pertahanan lawan maupun di daerahnya sendiri.

Tak pelak, Asnawi Mangkualam sukses mengantarkan timnya memetic tiga poin pada laga pekan ke-21. Kemenangan itu membuat Jeonnam Dragons kini berada di peringkat ke-7 klasemen sementara K League 2 2023 dengan koleksi 31 poin dari 21 laga.

 BACA JUGA:

Setelah menjalani laga tersebut, Asnawi Mangkualam dan rekan setimnya diberikan waktu liburan oleh pihak klub Jeonnam Dragons. Momen liburan kapten Timnas Indonesia itu pun diabadikan di akun Instagram pribadinya, @asnawi_bhr.

“Free Day,” tulis caption unggahan Asnawi Mangkualam saat liburan, dikutip Senin (24/7/2023).

Terlihat, Asnawi Mangkualam mengenakan outfit yang santai ala-ala artis Kpop. Eks pemain PSM Makassar itu mengenakan kaus putih oversize dengan celana serta sepatu hitam. Selain itu, ia juga memakai aksesoris kalung.

Sontak, unggahan Asnawi Mangkualam itu dibanjiri komentar netizen Indonesia termasuk rekan setimnya di Timnas Indonesia yakni Marselino Ferdinan. Di antaranya, ada yang menyebut bek kanan Jeonnam Dragons itu sebagai oppa yang notabene panggilan untuk pria di asal Korea Selatan.

“Bahaya,” tulis komentar Marselino Ferdinan, @marselinoferdinan10.

