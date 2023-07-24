Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Setelah Buang Medali SEA Games 2023, Begini Kabar Mengejutkan Jonathan Khemdee!

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 24 Juli 2023 |13:05 WIB
Setelah Buang Medali SEA Games 2023, Begini Kabar Mengejutkan Jonathan Khemdee!
Momen Jonathan Khemdee lempar medali SEA Games 2023 ke arah penonton. (Foto: TikTok/@greenmatchaa24)
A
A
A

SETELAH buang medali SEA Games 2023 dan dilarang tampil seumur hidup di ajang yang sama, bagaimana kabar bek Thailand Jonathan Khemdee? Bagi Anda pencinta sepakbola Indonesia tentu tak asing dengan pemain yang satu ini.

Jonathan Khemdee menarik perhatian pertama kali saat memprovoksi wasit, tatkala Timnas Indonesia U-23 kalah 0-1 dari Thailand di semifinal SEA Games 2021. Setelah itu, Jonathan Khemdee juga memicu kontroversi.

Jonathan Khemdee

(Momen Jonathan Khemdee lempar medali SEA Games 2023)

Bek 21 tahun ini menendang kepala fullback Timnas Indonesia U-22, Ilham Rio Pratama,  di final SEA Games 2023. Akibatnya, Jonathan Khemdee terkena kartu merah dan Thailand pun tumbang 2-5 dari Timnas Indonesia U-22 di partai puncak.

Kelar pertandingan, Jonathan Khemdee juga menarik perhatian. Ia membuang medali perak SEA Games 2023 ke arah tribun penonton. Apa yang dilakukan Jonathan Khemdee tentunya tidak layak dicontoh, mengingat dirinya tidak menunjukan respek kepada penyelenggara SEA Games 2023 yakni Kamboja,

Akibat kelakuannya itu, Jonathan Khemdee dilarang tampil di SEA Games seumur hidup. Di SEA Games 2025, Jonathan Khemdee masih berusia 23 tahun dan secara usia masih bisa tampil, namun ia kadung terkena hukuman.

Setelah final sepakbola SEA Games 2023, Jonathan Khemdee pulang ke Denmark untuk menjalani liburan musim panas. Setelah satu bulan di Denmark, Jonathan Khemdee pulang ke Thailand untuk kembali ke sang klub, Ratchaburi FC.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/51/3182319/asnawi_mangkualam_dan_pratama_arhan-blLs_large.jpg
Jadwal Port FC vs Bangkok United di Liga Thailand 2025-2026: Duel Pratama Arhan vs Asnawi Mangkualam Berebut Papan Atas Klasemen!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/51/3182242/cristiano_ronaldo_menganggap_pencapaian_lionel_messi_juara_piala_dunia_2022_bersama_timnas_argentina_adalah_hal_biasa-CGvX_large.jpg
Cristiano Ronaldo Remehkan Gelar Piala Dunia 2022 Lionel Messi, Lebih Spesial Euro 2016?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/51/3182111/cristian_gonzales-tqjH_large.jpg
Kisah Spiritual El Loco Cristian Gonzales, Putuskan Mualaf karena Sering Dengar Suara Azan saat Berlatih di PSM Makassar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/51/3181758/mladen_zizovic-dEzS_large.jpg
Kisah Sedih Mladen Zizovic, Pelatih FK Radnicki yang Mendadak Meninggal Dunia di Tengah Pertandingan
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/09/11/1642047/serangan-tanpa-henti-cosmo-jne-lumat-raybit-fc-81-bfg.webp
Serangan Tanpa Henti! Cosmo JNE Lumat Raybit FC 8-1
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/08/16/pembalap_aprilia_racing_marco_bezzecchi.jpg
Hasil MotoGP Portugal 2025: Marco Bezzecchi Juara! Alex Marquez dan Pedro Acosta Tak Berkutik
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement