Setelah Buang Medali SEA Games 2023, Begini Kabar Mengejutkan Jonathan Khemdee!

SETELAH buang medali SEA Games 2023 dan dilarang tampil seumur hidup di ajang yang sama, bagaimana kabar bek Thailand Jonathan Khemdee? Bagi Anda pencinta sepakbola Indonesia tentu tak asing dengan pemain yang satu ini.

Jonathan Khemdee menarik perhatian pertama kali saat memprovoksi wasit, tatkala Timnas Indonesia U-23 kalah 0-1 dari Thailand di semifinal SEA Games 2021. Setelah itu, Jonathan Khemdee juga memicu kontroversi.

(Momen Jonathan Khemdee lempar medali SEA Games 2023)

Bek 21 tahun ini menendang kepala fullback Timnas Indonesia U-22, Ilham Rio Pratama, di final SEA Games 2023. Akibatnya, Jonathan Khemdee terkena kartu merah dan Thailand pun tumbang 2-5 dari Timnas Indonesia U-22 di partai puncak.

Kelar pertandingan, Jonathan Khemdee juga menarik perhatian. Ia membuang medali perak SEA Games 2023 ke arah tribun penonton. Apa yang dilakukan Jonathan Khemdee tentunya tidak layak dicontoh, mengingat dirinya tidak menunjukan respek kepada penyelenggara SEA Games 2023 yakni Kamboja,

Akibat kelakuannya itu, Jonathan Khemdee dilarang tampil di SEA Games seumur hidup. Di SEA Games 2025, Jonathan Khemdee masih berusia 23 tahun dan secara usia masih bisa tampil, namun ia kadung terkena hukuman.

Setelah final sepakbola SEA Games 2023, Jonathan Khemdee pulang ke Denmark untuk menjalani liburan musim panas. Setelah satu bulan di Denmark, Jonathan Khemdee pulang ke Thailand untuk kembali ke sang klub, Ratchaburi FC.