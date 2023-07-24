Muncul Diunggahan Justin Hubner, Pemain Timnas Indonesia Ivar Jenner Jadi Sorotan!

Ivar Jenner (kiri) dan Justin Hubner saat berada di Indonesia pada Oktober 2022. (Foto: PSSI)

MUNCUL diunggahan Justin Hubner, pemain Timnas Indonesia Ivar Jenner menjadi sorotan. Dalam beberapa hari terakhir, Justin Hubner sering mengunggah momen-momen foto dirinya menjadi kapten Wolverhampton Wanderers U-21.

Bek 19 tahun itu bangga menjadi kapten salah satu klub yang mentas di Premier League 2 2023-2024 tersebut. “Terlalu mudah,” tulis caption Justin Hubner di salah satu unggahannya.

(Ivar Jenner muncul diunggahan Justin Hubner. (Foto: Instagram/@justinhubner5)

Unggahan itu pun dikomentari rekannya yang kini membela Timnas Indonesia, Ivar Jenner. Gelandang FC Utrecht itu menyebut Justin Hubner sebagai”My g”.

Sejauh ini belum diketahui apa makna dari My g. Namun, ditengarai itu merupakan panggilan akrab Ivar Jenner kepada Justin Hubner.

Sejumlah netizen pun menyoroti komentar Ivar Jenner diunggahan Justin Hubner. Para pencinta sepakbola Indonesia itu mengagumi Ivar Jenner yang pada akhirnya tulus memilih menjadi Warga Negara Indonesia (WNI)

“Anda hebat telah memilih Indonesia,” tulis akun @gustiadiandy.

“Terima kasih telah memilih Indonesia,” sambung akun @rindawati220.