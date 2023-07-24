Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Muncul Diunggahan Justin Hubner, Pemain Timnas Indonesia Ivar Jenner Jadi Sorotan!

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 24 Juli 2023 |12:35 WIB
Muncul Diunggahan Justin Hubner, Pemain Timnas Indonesia Ivar Jenner Jadi Sorotan!
Ivar Jenner (kiri) dan Justin Hubner saat berada di Indonesia pada Oktober 2022. (Foto: PSSI)
A
A
A

MUNCUL diunggahan Justin Hubner, pemain Timnas Indonesia Ivar Jenner menjadi sorotan. Dalam beberapa hari terakhir, Justin Hubner sering mengunggah momen-momen foto dirinya menjadi kapten Wolverhampton Wanderers U-21.

Bek 19 tahun itu bangga menjadi kapten salah satu klub yang mentas di Premier League 2 2023-2024 tersebut. “Terlalu mudah,” tulis caption Justin Hubner di salah satu unggahannya.

Ivar Jenner

(Ivar Jenner muncul diunggahan Justin Hubner. (Foto: Instagram/@justinhubner5)

Unggahan itu pun dikomentari rekannya yang kini membela Timnas Indonesia, Ivar Jenner. Gelandang FC Utrecht itu menyebut Justin Hubner sebagai”My g”.

Sejauh ini belum diketahui apa makna dari My g. Namun, ditengarai itu merupakan panggilan akrab Ivar Jenner kepada Justin Hubner.

Sejumlah netizen pun menyoroti komentar Ivar Jenner diunggahan Justin Hubner. Para pencinta sepakbola Indonesia itu mengagumi Ivar Jenner yang pada akhirnya tulus memilih menjadi Warga Negara Indonesia (WNI)

“Anda hebat telah memilih Indonesia,” tulis akun @gustiadiandy.

“Terima kasih telah memilih Indonesia,” sambung akun @rindawati220.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/51/3182494/timnas_indonesia_absen_di_fifa_matchday_november_2025_pssi-Z5FT_large.jpg
Timnas Indonesia Satu-satunya Negara Asia Tenggara yang Absen di FIFA Matchday November 2025!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/51/3182106/thom_haye_dan_shayne_pattynama-zNdZ_large.jpg
Penyebab FIFA Hukum Thom Haye dan Shayne Pattynama Larangan Bela Timnas Indonesia di 4 Laga hingga Denda Rp103 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/51/3182066/thom_haye_dilarang_fifa_perkuat_timnas_indonesia_dalam_4_laga_thomhaye-UDtk_large.jpg
BREAKING NEWS: FIFA Resmi Hukum Thom Haye dan Shayne Pattynama Larangan Bela Timnas Indonesia di 4 Laga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/51/3181892/timur_kapadze-LgK9_large.jpg
Breaking News: Timur Kapadze Siap Latih Timnas Indonesia, Tinggal Tunggu Pergerakan dari PSSI
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/09/49/1642063/hasil-sprint-motogp-portugal-2025-alex-marquez-menang-usai-bertarung-sengit-lawan-pedro-acosta-cdj.webp
Hasil Sprint MotoGP Portugal 2025: Alex Marquez Menang usai Bertarung Sengit Lawan Pedro Acosta
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/09/fafage_banua.jpg
Hasil Pro Futsal League: Fafage Banua Comeback Spektakuler, Tumbangkan Pangsuma FC
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement