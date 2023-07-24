Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Link Live Streaming Real Madrid vs AC Milan di Laga Uji Coba 2023: Siapa Berjaya?

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 24 Juli 2023 |06:56 WIB
Link Live Streaming Real Madrid vs AC Milan di Laga Uji Coba 2023: Siapa Berjaya?
Link Live Streaming Real Madrid vs AC Milan di Laga Uji Coba. (Foto: Instagram/realmadrid)
A
A
A

LINK live streaming Real Madrid vs AC Milan di laga uji coba yang berlangsung pada Senin (24/7/2023) pukul 09.00 WIB dapat Anda ketahui di artikel ini. Laga uji coba tertajuk Soccer Champions Tour 2023 itu tepatnya akan digelar di Rose Bowl, California, Amerika Serikat.

Bagi Madrid, laga melawan Milan akan menjadi pertandingan uji coba pramusin 2023-2024 perdana mereka. Momen tersebut pun akan menjadi ajang bagi Carlo Ancelotti untuk meracik formasi yang akan dipakainya di musim 2023-2024.

Menariknya, Madrid pun sudah mengumumkan line-up pemain untuk menghadapi Milan. Padahal dari pihak Rossoneri masih menyimpan formasi yang akan dipakai untuk melawan Los Blancos.

Dari line-up yang sudah dikeluarkan pihak Madrid, terlihat Ancelotti langsung memainkan sejumlah pemain barunya. Seperti Jude Bellingham, Brahim Diaz, dan Joselu.

Real Madrid

Tampaknya, Ancelotti masih memakai formasi 4-3-3. Empat pemain belakang dihuni oleh Lucas Vazquez, Eder Militao, Nacho, dan Ferland Mendy yang akan menjaga Andriy Lunin di mistar gawang.

Lalu tiga pemain tengah bakal diisi Eduardo Camavinga, Toni Kroos, dan Bellingham sebagai gelandang serang. Kemudian di lini depan ada Brahim Diaz dan Federico Valverde yang akan mendukung Joselu di ujung tombak.

Halaman:
1 2
      
