Seleksi Timnas Indonesia U-17 di Banjarmasin Diikuti 141 Peserta

SELEKSI Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-17 untuk Piala Dunia U-17 2023 kembali digelar. Kali ini, penyaringan pemain berlangsung di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dan diikuti 141 peserta.

Klub asal Kalimantan Barito Putera menjadi tuan rumah seleksi untuk skuad Garuda Muda. Seleksi tersebut berlangsung di Stadion Demang Lehman, Banjarbaru, Kalimantan Selatan pada Minggu (23/7/2023) kemarin.

Mengutip laporan laman resmi PSSI, Senin (24/7/2023), seleksi itu berlangsung sejak pagi hari dan selesai pada siang hari. Dua pelatih yang bertugas sebagai pemantau seleksi adalah Azhari Rangkuti dan Aldi Iqbal. Keduanya juga dibantu oleh pelatih dari Barito Putera.

Manajer Barito Putera, Muhammad Ikhsan Kamil mengatakan sangat senang kotanya bisa terpilih sebagai tuan rumah seleksi yang diadakan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI). Ikhsan berharap ada pemain berbakat yang diangkut ke Timnas Indonesia U-17 dari Banjarmasin.

“Alhamdulillah kita sangat bersyukur sekali, Banjarmasin terpilih dan diberi kepercayaan oleh PSSI sebagai salah satu dari 12 kota yang menyelenggarakan kegiatan ini,” tutur Ikhsan dilansir dari laman resmi PSSI, Senin (24/7/2023).

“Harapan kami, sesuai dengan founder kita, Haji Sulaiman berharap juga ada talenta dari Banua kita yang memberikan kontribusi untuk tim nasional, mudah-mudahan ada yang lolos,” sambungnya.