Real Madrid Jual 2 Pemain demi Dapatkan Kylian Mbappe dari PSG

REAL Madrid disebut akan melepas dua pemain, yaitu Ferland Mendy dan Federico Valverde musim panas ini. Hal itu dilakukan demi memboyong bintang Paris Saint-Germain (PSG) Kylian Mbappe.

Los Blancos telah muncul kembali sebagai peminat potensial untuk Mbappe dalam beberapa bulan terakhir menyusul konfirmasi sang pemain untuk tidak memperpanjang kontraknya saat ini setelah 2024. Mereka berharap bisa segera mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh bintang Al-Ittihad Karim Benzema dengan rekan senegaranya.

PSG, sebaliknya, mencoret penyerang berkaki kanan itu dari tur pramusim mereka di Jepang Sabtu lalu (22/7). Mereka tertarik untuk menjual pemain Prancis itu sendiri musim panas ini karena mereka tidak mau kehilangan salah satu pemain terbaik dunia dengan status bebas transfer musim panas mendatang.

Menurut Fichajes, Real Madrid telah mengidentifikasi Mendy dan Valverde sebagai pemain yang bisa membantu mereka mengumpulkan modal musim panas ini. Mereka ingin memanfaatkan popularitas pasangan ini di antara sejumlah klub.

BACA JUGA:

Mendy, 28, telah ditandai sebagai penjualan musim panas yang potensial karena Carlo Ancelotti dikatakan tidak puas dengan penampilannya yang tidak konsisten dan sifatnya yang rawan cedera. Dia jatuh pada musim lalu, dan kehilangan peran awalnya di paruh kedua musim 2022-2023.

Pemenang gelar La Liga dua kali, Mendy telah digantikan oleh Eduardo Camavinga sebagai bek kiri pilihan pertama Los Blancos sejak pergantian tahun. Nacho Fernandez dan David Alaba saat ini juga mengungguli jebolan akademi Le Havre itu di posisi sayap.

Sementara itu, Valverde telah mengokohkan diri sebagai starter vital bagi Real Madrid dalam empat musim terakhir. Sejak tiba dari Penarol seharga €5 juta pada 2016, dia telah membantu mereka memenangkan sembilan trofi, termasuk dua La Liga.

Seorang operator box-to-box dengan kaki kanan, pemain Uruguay itu bisa kehilangan sedikit peran penting di klubnya musim depan karena rekrutan Jude Bellingham baru-baru ini. Pemain berusia 25 tahun telah menarik minat klub-klub seperti Chelsea dan Manchester United akhir-akhir ini dan dapat memutuskan untuk segera pergi.