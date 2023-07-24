Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Real Madrid Jual 2 Pemain demi Dapatkan Kylian Mbappe dari PSG

Nanda Aria , Jurnalis-Senin, 24 Juli 2023 |06:21 WIB
Real Madrid Jual 2 Pemain demi Dapatkan Kylian Mbappe dari PSG
Real Madrid rela jual dua pemain demi datangkan Kylian Mbappe/Foto: Reuters
A
A
A

REAL Madrid disebut akan melepas dua pemain, yaitu Ferland Mendy dan Federico Valverde musim panas ini. Hal itu dilakukan demi memboyong bintang Paris Saint-Germain (PSG) Kylian Mbappe.

Los Blancos telah muncul kembali sebagai peminat potensial untuk Mbappe dalam beberapa bulan terakhir menyusul konfirmasi sang pemain untuk tidak memperpanjang kontraknya saat ini setelah 2024. Mereka berharap bisa segera mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh bintang Al-Ittihad Karim Benzema dengan rekan senegaranya.

 Kylian Mbappe

PSG, sebaliknya, mencoret penyerang berkaki kanan itu dari tur pramusim mereka di Jepang Sabtu lalu (22/7). Mereka tertarik untuk menjual pemain Prancis itu sendiri musim panas ini karena mereka tidak mau kehilangan salah satu pemain terbaik dunia dengan status bebas transfer musim panas mendatang.

Menurut Fichajes, Real Madrid telah mengidentifikasi Mendy dan Valverde sebagai pemain yang bisa membantu mereka mengumpulkan modal musim panas ini. Mereka ingin memanfaatkan popularitas pasangan ini di antara sejumlah klub.

 BACA JUGA:

Mendy, 28, telah ditandai sebagai penjualan musim panas yang potensial karena Carlo Ancelotti dikatakan tidak puas dengan penampilannya yang tidak konsisten dan sifatnya yang rawan cedera. Dia jatuh pada musim lalu, dan kehilangan peran awalnya di paruh kedua musim 2022-2023.

Pemenang gelar La Liga dua kali, Mendy telah digantikan oleh Eduardo Camavinga sebagai bek kiri pilihan pertama Los Blancos sejak pergantian tahun. Nacho Fernandez dan David Alaba saat ini juga mengungguli jebolan akademi Le Havre itu di posisi sayap.

Sementara itu, Valverde telah mengokohkan diri sebagai starter vital bagi Real Madrid dalam empat musim terakhir. Sejak tiba dari Penarol seharga €5 juta pada 2016, dia telah membantu mereka memenangkan sembilan trofi, termasuk dua La Liga.

Seorang operator box-to-box dengan kaki kanan, pemain Uruguay itu bisa kehilangan sedikit peran penting di klubnya musim depan karena rekrutan Jude Bellingham baru-baru ini. Pemain berusia 25 tahun telah menarik minat klub-klub seperti Chelsea dan Manchester United akhir-akhir ini dan dapat memutuskan untuk segera pergi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/51/3182319/asnawi_mangkualam_dan_pratama_arhan-blLs_large.jpg
Jadwal Port FC vs Bangkok United di Liga Thailand 2025-2026: Duel Pratama Arhan vs Asnawi Mangkualam Berebut Papan Atas Klasemen!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/51/3182242/cristiano_ronaldo_menganggap_pencapaian_lionel_messi_juara_piala_dunia_2022_bersama_timnas_argentina_adalah_hal_biasa-CGvX_large.jpg
Cristiano Ronaldo Remehkan Gelar Piala Dunia 2022 Lionel Messi, Lebih Spesial Euro 2016?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/51/3182111/cristian_gonzales-tqjH_large.jpg
Kisah Spiritual El Loco Cristian Gonzales, Putuskan Mualaf karena Sering Dengar Suara Azan saat Berlatih di PSM Makassar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/51/3181758/mladen_zizovic-dEzS_large.jpg
Kisah Sedih Mladen Zizovic, Pelatih FK Radnicki yang Mendadak Meninggal Dunia di Tengah Pertandingan
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/09/50/1642127/derek-chisora-prediksi-fabio-wardley-tumbang-di-ronde-6-jika-lawan-oleksandr-usyk-bym.webp
Derek Chisora Prediksi Fabio Wardley Tumbang di Ronde 6 Jika Lawan Oleksandr Usyk
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/09/nanzaby_fc.jpg
Hasil Pro Futsal League: Drama 7 Gol! Nanzaby FC Tumbangkan Halus FC
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement