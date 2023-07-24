Foto Marselino Ferdinan Bareng Skuad KMSK Deinze Jadi Sorotan, Sampai Disebut Bocil!

PEMAIN Timnas Indonesia yang bermain di klub KMSK Deinze kembali menjadi sorotan. Kali ini lewat foto tim yang diunggah oleh klub liga 2 Belgia tersebut.

KMSK Deinze mengunggah foto lengkap tim usai latihan yang terdiri dari para pemain, staf pelatih, dan juga pelatih. Foto ini merupakan formasi lengkap yang diambil usai sesi latihan.

Dalam foto tersebut, terlihat pemain mengenakan seragam berwarna hitam, sementara staf pelatih menggunakan baju biru tua.

Dari foto tersebut ada hal yang menarik bagi netizen, yakni ekspresi mimik wajah Marselino yang terkesan seperti bocah kecil (bocil).

“Mukanya (Marselino Ferdinan) kayak bocil nyelip,” kata netizen di akun Instagram @kmskdeinze.

“Bocil nyelip,” komentar netizen lainnya.

Tak hanya itu, netizen juga menyoroti perubahan warna kulit Marselino Ferdinan yang terlihat semakin gelap. Tampaknya, latihan berat yang dijalaninya mengubah warna kulitnya semakin menghitam.