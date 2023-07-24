Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Indra Sjafri Bocorkan PSSI Kesulitan Cari Bek Tengah Berkaki Kidal untuk Timnas Indonesia U-17

Romensy August , Jurnalis-Senin, 24 Juli 2023 |04:05 WIB
Indra Sjafri Bocorkan PSSI Kesulitan Cari Bek Tengah Berkaki Kidal untuk Timnas Indonesia U-17
Seleksi Timnas Indonesia U-17 untuk Piala Dunia U-17 2023. (Foto: PSSI)
A
A
A

SOLO – PSSI saat ini tengah menggelar seleksi pemain Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-17 untuk Piala Dunia U-17 2023. Dari banyaknya seleksi yang sudah digelar, ada satu kriteria pemain yang sulit ditemukan, yakni bek tengah dengan berkaki kidal.

Seperti yang diketahui, lawan-lawan Timnas Indonesia U-17 dipastikan akan beragam di Piala Dunia U-17 2023 mendatang. Untuk itu, skuad Garuda Asia juga harus memiliki berbagai kriteria pemain, termasuk bek tengah kidal.

Hanya saja mencari pemain dengan kriteria bek tengah berkaki kidal ternyata tidak mudah. Menurut pemaparan Direktur Teknik PSSI, Indra Sjafri, sejauh ini pihaknya baru menemukan satu pemain dan namanya sudah dicatat,

Akan tetapi, tentu yang dicari tak hanya sekadar bek tengah berkaki kidal saja yang diincar, tapi sang pemain juga harus lolos seleksi yang lain. Jadi, untuk saat ini PSSI masih kesulitan mencari bek berkaki kidal tersebut.

Seleksi Timnas Indonesia U-17

"Kami memang lagi fokus cari posisi center bek kaki kiri. Belum. Kemarin ada satu kaki kiri, kami sudah catat namanya," kata Indra Sjafri di Solo, Senin (24/7/2023).

Pria yang menjadi pelatih Timnas Indonesia U-22 di SEA Games 2023 Kamboja itu menuturkan sejauh ini telah ada sejumlah pemain yang lolos seleksi. Diantaranya, seleksi di Bali ada 11 pemain, Bandung 4 pemain, Palembang 2 pemain dan Jakarta 3 pemain.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/30/51/2947113/presiden-fifa-gianni-infantino-pamerkan-gairah-suporter-timnas-indonesia-yang-membuncah-6zOhnTbBIO.jpg
Presiden FIFA Gianni Infantino Pamerkan Gairah Suporter Timnas Indonesia yang Membuncah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945955/kisah-claudio-echeverri-cetak-hattrick-di-jis-hingga-bikin-manchester-city-kepincut-3ovXlPqn5e.jpg
Kisah Claudio Echeverri Cetak Hattrick di JIS hingga Bikin Manchester City Kepincut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945943/kisah-stadion-si-jalak-harupat-yang-rumputnya-tetap-prima-meski-diguyur-hujan-pada-piala-dunia-u-17-2023-A6v68XH7Un.jpg
Kisah Stadion Si Jalak Harupat yang Rumputnya Tetap Prima meski Diguyur Hujan pada Piala Dunia U-17 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/26/51/2944902/kaleidoskop-2023-kesuksesan-indonesia-jadi-tuan-rumah-dadakan-piala-dunia-u-17-2023-tuai-pujian-m7D2kkdi6C.jpg
Kaleidoskop 2023: Kesuksesan Indonesia Jadi Tuan Rumah Dadakan Piala Dunia U-17 2023 Tuai Pujian
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/09/11/1642047/serangan-tanpa-henti-cosmo-jne-lumat-raybit-fc-81-bfg.webp
Serangan Tanpa Henti! Cosmo JNE Lumat Raybit FC 8-1
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/08/16/pembalap_aprilia_racing_marco_bezzecchi.jpg
Hasil MotoGP Portugal 2025: Marco Bezzecchi Juara! Alex Marquez dan Pedro Acosta Tak Berkutik
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement