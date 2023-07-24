Indra Sjafri Bocorkan PSSI Kesulitan Cari Bek Tengah Berkaki Kidal untuk Timnas Indonesia U-17

SOLO – PSSI saat ini tengah menggelar seleksi pemain Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-17 untuk Piala Dunia U-17 2023. Dari banyaknya seleksi yang sudah digelar, ada satu kriteria pemain yang sulit ditemukan, yakni bek tengah dengan berkaki kidal.

Seperti yang diketahui, lawan-lawan Timnas Indonesia U-17 dipastikan akan beragam di Piala Dunia U-17 2023 mendatang. Untuk itu, skuad Garuda Asia juga harus memiliki berbagai kriteria pemain, termasuk bek tengah kidal.

Hanya saja mencari pemain dengan kriteria bek tengah berkaki kidal ternyata tidak mudah. Menurut pemaparan Direktur Teknik PSSI, Indra Sjafri, sejauh ini pihaknya baru menemukan satu pemain dan namanya sudah dicatat,

Akan tetapi, tentu yang dicari tak hanya sekadar bek tengah berkaki kidal saja yang diincar, tapi sang pemain juga harus lolos seleksi yang lain. Jadi, untuk saat ini PSSI masih kesulitan mencari bek berkaki kidal tersebut.

"Kami memang lagi fokus cari posisi center bek kaki kiri. Belum. Kemarin ada satu kaki kiri, kami sudah catat namanya," kata Indra Sjafri di Solo, Senin (24/7/2023).

Pria yang menjadi pelatih Timnas Indonesia U-22 di SEA Games 2023 Kamboja itu menuturkan sejauh ini telah ada sejumlah pemain yang lolos seleksi. Diantaranya, seleksi di Bali ada 11 pemain, Bandung 4 pemain, Palembang 2 pemain dan Jakarta 3 pemain.