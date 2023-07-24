Kieran McKenna Komentari Penampilan Elkan Baggott yang Gagal Selamatkan Ipswich Town dari Kekalahan

PEMAIN Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Elkan Baggott gagal menyelamatkan klubnya, Ipswich Town dari kekalahan saat melawan Stevenage di laga uji coba pada Sabtu 22 Juli 2023. Menanggapi hasil tersebut, pelatih Ipswich Town, Kieran McKenna tak menyalahkan Baggott dan para pemain muda yang ia turunkan di pertandingan uji coba tersebut.

Sebagai informasi, McKenna membagi Ipswich Town menjadi dua tim untuk menghadai dua klub berbeda pada Sabtu lalu. Tim pertama menghadapi Cambridge United FC dan tim kedua yang diperkuat Elkan Baggott, melawan Stevenage.

Hasilnya, dua tim Ipswich Town itu sama-sama kalah 1-2 dari lawan mereka. Dalam laga uji coba tersebut pun McKenna sengaja membagi dua tim agar para pemain muda bisa bermain dan memperlihatkan kemampuannya.

Sehingga Elkan Baggott pun tidak heran bermain sejak menit pertama saat melawan Stevenage. Sayangnya, bek Timnas Indonesia itu gagal membuat Ipswich terhindar dari kekalahan.

McKenna sejatinya cukup kecewa dengan hasil dua tim Ipswich Town yang sama-sama menelan kekalahan. Namun, ia memaklumi hal tersebut karena banyak pemain muda yang harus banyak mempelajari permainan dengan mendapatkan menit bermain yang banyak.

“Kejebolan dari bola mati, yang mana kami memberikan tendangan bebas kepada mereka dan tidak bertahan dengan baik. Mereka harus belajar dari itu,” kata McKenna, melansir dari TWTD, Senin (24/7/2023).