HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pelatih Persija Jakarta Thomas Doll Larang Muhammad Ferarri Ikut Pendidikan Polisi, Shin Tae-yong Juga Kecewa?

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 24 Juli 2023 |03:06 WIB
Pelatih Persija Jakarta Thomas Doll Larang Muhammad Ferarri Ikut Pendidikan Polisi, Shin Tae-yong Juga Kecewa?
Muhammad Ferarri mengikuti pendidikan polisi selama 5 bulan, sehingga harus meninggalkan sepakbola untuk sementara waktu. (Foto: AFC)
PELATIH Persija Jakarta, Thomas Doll tampaknya cukup kecewa dengan keputusan Muhammad Ferarri untuk ikut pendidkan polisi yang memakan sampai 5 bulan lamanya. Lantas apakah pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Shin Tae-yong juga kecewa.

Seperti yang diketahui, Ferarri tidak terlihat berada di skuad Persija kala tim berjuluk Macan Kemayoran tersebut tumbang 0-1 dari Persita Tangerang di pekan keempat Liga 1 2023-2024, pada Sabtu 22 Juli 2023. Lantas, Jakmania –sebutan fans Persija– pun bertanya-tanya, ke mana Ferarri pergi?

Menanggapi pernyataan tersebut, Doll akhirnya buka suara usai laga Persita vs Persija di Stadion Indomilk Arena. Dalam sesi konferensi pers tersebut, Doll memgungkapkan bahwa Ferarri telah memutuskan untuk mengikuti pendidikan polisi.

Pelatih asal Jerman itu awalnya tidak mengizinkan Ferarri pergi, mengingat bek berusia 20 tahun tersebut termasuk pemain yang sering diandalkannya di Persija. Ia sudah berbicara dan meminta Ferarri bertahan di Persija.

Akan tetapi, Doll gagal meyakinkan Ferarri. Pemain kelahiran Jakarta itu tetap memilih pergi sementara waktu dari Persija, yang diperkirakan selama 5 bulan untuk menempuh pendidikan kepolisian.

Muhammad Ferarri

“Itu keputusan yang diambilnya (Ferarri). Saya sudah bilang lebih baik tidak pergi, tetapi dia memutuskan untuk pergi, itulah kenapa dia tidak di sini hari ini," jelas Doll, Senin (24/7/2023).

"Mungkin dia memutuskan bahwa pendidikan di sana lebih penting dari Persija. Jadi, ya, itu pilihannya. Itulah situasinya saat ini," lanjut Doll.

Bila melihat dari pernyataan di atas, Doll terlihat kecewa karena Ferarri menganggap pendidikan kepolisian dianggap lebih penting ketimbang bermain bersama Persija. Lantas apakah Shin Tae-yong juga akan merasa kecewa?

