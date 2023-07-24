Pemain Lain Kena Dampak dari Masalah Kylian Mbappe dan PSG, Marquinhos Tidak Nyaman

OSAKA - Saat ini hubungan Paris Saint-Germain (PSG) dengan bintang mereka, Kylian Mbappe tengah memanas terkait masalah kontrak dan transfer. Nahasnya, polemik itu ternyata berimbas kepada pemain PSG yang lain dan hal tersebut membuat sang kapten, Marquinhos merasa tidak nyaman.

Menurut pemaparan bek asal Brasil itu, permasalahan Mbappe dan PSG membuat banyak wartawan mengincar dirinya dan pemain lain untuk ditanyai berbagai hal. Hal itu jelas membuat Marquinhos dan pemain PSG lainnya merasa risih.

Marquinhos mengambil contoh ketika PSG sedang menjalani pramusim di Jepang yang tanpa kehadiran Mbappe. Pada saat itu, mereka kebanyakan ditanyai mengenai Mbappe yang sedang tidak hadir dan hal tersebut membuat Marquinhos merasa tidak senang.

“Bahkan di Jepang (banyak) mengejar kami dengan pertanyaan-pertanyaan ini (soal Mbappe) Ini adalah masalah yang sensitif, pemain itu luar biasa, sangat kuat," kata Marquinhos dilansir dari Tuttomercato, Senin (24/7/2023).

Pemain berposisi bek itu mengatakan manajemen klub yang bisa menjawab terkait ranah itu. Jadi, dia dan pemain lainnya tidak bisa memberikan jawaban apapun terkait Mbappe.

"Ini adalah keputusan yang melampaui kami para pemain. Ini adalah pertanyaan yang harus diajukan kepada manajemen olahraga," sambung Marquinhos.