Jelang Real Madrid vs AC Milan, Rossoneri Sudah Pelajari Permainan Pasukan Carlo Ancelotti

Skuad AC Milan sudah persiapkan diri sebaik mungkin untuk hadapi Real Madrid. (Foto: Media AC Milan)

CALIFORNIA - AC Milan tampaknya cukup percaya diri untuk mengalahkan Real Madrid di laga uji coba pramusim 2023-2024 pada Senin (24/7/2023) pukul 09.00 WIB. Sebab menurut penggawa anyar Milan, Christian Pulisic, timnya sudah mempelajari permainan Madrid.

Hal itu dilakukan jelas agar Milan dapat memetik kemenangan dalam laga pramusim yang bertajuk Soccer Champions Tour 2023 tersebut. Pulisic pun memastikan Milan sudah mempersiapkan diri sebaik mungkin agar dapat bermain baik kala tampil di Stadion Rose Bowl pada pagi nanti.

"Kami telah mempelajari lawan kami. Kami bersiap untuk pertandingan dengan tujuan untuk menang," ucap Pulisic dilansir dari laman AC Milan, Senin (24/7/2023).

Mantan pemain Chelsea itu mengatakan AC Milan saat ini memang sedang didera kelelahan setelah perjalanan panjang. Namun, dia pastikan hal itu tidak akan menurunkan daya juang para pemain.

"Kami akan turun ke lapangan dengan keinginan untuk bersaing dan berjuang, sambil menyadari bahwa kami belum dalam kondisi fisik terbaik," sambung Pulisic.

Pulisic mengatakan Milan sudah sangat antusias untuk turun di laga melawan Los Blancos -julukan Real Madrid. Dia menilai laga pramusim pun harus dimaksimalkan sebaik mungkin untuk menatap kompetisi 2023-2024.