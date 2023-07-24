Demi Sepakbola Indonesia, Rahmad Darmawan Hormati Aturan Larangan Kehadiran Suporter Tim Tamu di Liga 1 2023-2024

Rahmad Darmawan berharap para suporter menghargai peraturan PSSI soal aturan tim tamu di Liga 1 2023-2024 (Foto: Instagram/psbaritoputeraofficial)

DEMI sepakbola Indonesia, Rahmad Darmawan hormati aturan larangan kehadiran suporter tim tamu di Liga 1 2023-2024. Menurut pelatih Barito Putera tersebut, pemberlakuan larangan ini bukan tanpa alasan.

PSSI melarang kehadiran suporter tim tamu demi menjaga kondusivitas Liga 1 2023-2024. Sebab, FIFA sedang memantau transformasi sepakbola Indonesia pascatragedi Kanjuruhan.

Rahmad Darmawan mengklaim bahwa seluruh suporter klub-klub Liga 1 harus mematuhi aturan ini. Sebab, keberlangsungan kompetisi saja sudah perlu disyukuri.

“Saya rasa memang kita harus bersyukur saat ini Indonesia masih bisa menggelar Liga Indonesia di tengah tahun yang lalu kita mendapatkan musibah,” kata Rahmad Darmawan dilansir dari laman PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Senin (24/7/2023).

“Larangan penonton tamu hadir di sebuah pertandingan yang diikuti saja sekali lagi kita harus berterima kasih, kita masih bisa menggelar kompetisi,” tambahnya.