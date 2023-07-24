Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Calon Pelatih Persib Bandung Mulai dari Musuh Shin Tae-yong hingga Sahabat STY!

Reinaldy Darius , Jurnalis-Senin, 24 Juli 2023 |13:08 WIB
Calon Pelatih Persib Bandung Mulai dari Musuh Shin Tae-yong hingga Sahabat STY!
Kim Do-hoon, mantan asisten pelatih Shin Tae-yong (Foto: Twitter/lioncitysailors)
A
A
A

ADA dua calon pelatih Persib Bandung yang berkaitan dengan pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong. Mereka adalah Kim Do-hoon, yang merupakan sahabat Shin Tae-yong, dan Park Hang-seo yang adalah musuh sang pelatih Timnas Indonesia.

Kasak-kusuk seputar pelatih baru Maung Bandung – julukan Persib – masih belum usai hingga kini. Tim kebanggaan masyarakat kota Bandung tersebut perlu mencari pelatih baru setelah Luis Milla mengundurkan diri pada 15 Juli 2023 lalu.

Luis Milla

Setelah sepekan, belum ada pelatih baru yang ditunjuk untuk menggantikan Luis Milla. Namun, sudah ada banyak yang dikaitkan dengan klub yang didukung para Bobotoh tersebut.

Mereka adalah Kim Do-hoon dan Park Hang-seo. Dua pelatih asal Korea Selatan tersebut nyatanya memiliki kaitan dengan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong.

Kim Do-hoon pernah menjadi asisten pelatih Shin Tae-yong di Seongnam Ilhwa. Dia menjabat sebagai asisten pelatih Kim Hak-bum terlebih dulu dari 2005 hingga 2008 dan kemudian menjadi tangan kanan Shin Tae-yong dari 2008 hingga 2012.

Mereka berpisah setelah itu, dengan Kim Do-hoon mulai menjadi pelatih kepala pada tahun 2015 ketika Incheon datang memanggilnya. Setahun kemudian, dia menangani Ulsan Hyundai yang kemudian dibawa olehnya untuk menjadi juara Liga Champions Asia pada 2019-2020.

Kim Do-hoon sedang menganggur pada saat ini. Dia meninggalkan Lion City Sailors, klub asal Singapura, pada Agustus 2022 lalu.

Halaman:
1 2
      
