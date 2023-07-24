Advertisement
LIGA INDONESIA

Dewa United Puncaki Klasemen Sementara, Egy Maulana Vikri Tak Ingin Berpuas Diri: Ini Baru Awal Musim

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 24 Juli 2023 |12:36 WIB

Egy Maulana/Foto: Instagram
DEWA United berhasil memuncaki klasemen sementara Liga 1 2023-2024. Akan tetapi, gelandang Dewa United Egy Maulana Vikri tidak mau timnya besar kepala dan berpuas diri raihan itu.

Dewa United memimpin klasemen sementara setelah mengumpulkan 10 poin dari empat pertandingan. Tim asuhan Jan Olde Riekerink itu sukses membukukan tiga kemenangan dan satu kali imbang.

 Dewa United

Bahkan, mereka berhasil mengalahkan dua tim raksasa yakni Arema FC (1-0) dan PSM Makassar (2-1). Delapan gol tercipta dari empat pertandingan, termasuk dua gol saat mengimbangi Persib Bandung (2-2) di pekan ketiga.

Pada laga terakhir, Tangsel Warriors, julukan Dewa United, sukses menggasak Persik Kediri tiga gol tanpa balas. Sejumlah catatan apik ini membuat Dewa United menjadi tim yang diperhitungkan di Liga 1 2023-2024.

 BACA JUGA:

Akan tetapi, Egy tidak mau Dewa United jemawa dengan rentetan hasil positif tersebut. Namun, gelandang Tim Nasional (Timnas) Indonesia itu bersyukur Tangsel Warriors mampu menorehkan hasil apik dalam empat laga.

“Tentunya sangat bersyukur karena kami bisa kembali menang dan sementara berada di posisi pertama. Tapi saya dan teman-teman juga sadar bila ini baru awal musim," kata Egy dilansir dari laman resmi Dewa United, Senin (24/7/2023).

Telusuri berita bola lainnya
