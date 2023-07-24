Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Performanya Mulai Kembali, Egy Maulana Vikri Akui Berkat Dewa United

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 24 Juli 2023 |04:20 WIB
Performanya Mulai Kembali, Egy Maulana Vikri Akui Berkat Dewa United
Pemain Dewa United, Egy Maulana Vikri. (Foto: Instagram/egymaulanavikri)
TANGERANG - Penampilan penggawa Dewa United, Egy Maulana Vikri terlihat semakin membaik hingga Liga 1 2023-2024 memasuki pekan keempat. Menurut pemaparan Egy, dirinya dapat bangkit karena mendapatkan bantuan dari Dewa United.

Seperti yang diketahui, Egy bergabung dengan Dewa United pada musim lalu, tepatnya pada Januari 2023. Pada awal bergabung, Egy pun awalnya kesulitan beradaptasi dan bahkan karena permainan buruknya itu, ia kehilangan tempat di Timnas Indonesia.

Egy mengakui musim perdananya kembali ke Liga 1 tidaklah mudah. Apalagi mantan pemain Lechia Gdansk itu sempat mengalami cedera yang membuat performanya menurun.

Kini perlahan tapi pasti Egy mulai kembali menemukan permainannya. Sejauh ini ia bahkan sudah mencatatkan satu gol dan dua assist dari empat laganya bersama Dewa United di Liga 1 2023-2024.

Egy Maulana Vikri

Egy mengatakan performa yang terus meningkat tidak terlepas dukungan timnya. Hal itu yang membuatnya terus ingin memberikan kontribusi terbaik buat tim asal Tangerang Selatan itu.

"Jujur musim lalu saya beberapa kali mengalami cedera, tapi setelah saya datang ke sini, semua pihak sangat mendukung saya. Itu yang membuat saya lebih baik secara fisik dan juga percaya diri," kata Egy dilansir dari laman PT Luga Indonesia Baru (PT LIB), Senin (24/7/2023)

