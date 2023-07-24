Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

RANS Nusantara FC Gagal Kalahkan Persebaya Surabaya, Eduardo Almeida Tetap Puas

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 24 Juli 2023 |01:16 WIB
RANS Nusantara FC Gagal Kalahkan Persebaya Surabaya, Eduardo Almeida Tetap Puas
Suasana laga Persebaya Surabaya vs RANS Nusantara FC. (Foto: Instagram/rans.nusantara)
A
A
A

SURABAYA - Pelatih RANS Nusantara FC, Eduardo Almeida mengaku puas melihat hasil yang didapatkan timnya kala melawan Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), pada Minggu 23 Juli 2023 sore WIB. Meski gagal menang karena ditahan Persebaya 2-2, Almeida tetap puas karena senang dengan penampilan para penggawa RANS Nusantara.

Ya, mantan pelatih Arema FC itu mengatakan RANS Nusantara tampil cukup baik saat melawan Persebaya. Terbukti RANS Nusantara sempat unggul 2-1 dalam pertandingan pekan keempat Liga 1 2023-2024 itu sebelum akhirnya disamakan menjadi 2-2 pada menit ke-80 oleh Paulo Victor.

Bagi Almeida para pemain tim milik Raffi Ahmad itu mampu menerapkan skema yang diberikannya dengan baik. Sehingga secara permainan ia melihat sejatinya RANS Nusantara sudah bermain apik.

"Pemain sudah bermain sesuai skema. Pemain sudah bermain bagus dan berjuang sampai akhir," kata Eduardo Almeida dilansir dari laman PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Senin (24/7/2023).

Persebaya Surabaya vs RANS Nusantara FC

Kendati demikian, sadar lawan RANS Nusantara adalah Persebaya yang memiliki skuad yang berkualitas. Karena itu ia merasa hasil seri sudah baik mengingat menang di kandang Persebaya bukanlah perkara mudah.

"Kami bersyukur bisa mendapat poin. Sebelumnya target kami mencari poin dan kami bisa mendapat satu poin," sambung Almeida.

Halaman:
1 2
      
