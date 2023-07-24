Massimiliano Allegri Lempar Janji Manis untuk Kembalikan Juventus ke Liga Champions Musim Depan

Massimiliano Allegri janji bawa Juventus kembali ke Liga Champions musim depan (Foto: Twitter/juventusfcen)

MASSIMILIANO Allegri lempar janji manis untuk kembalikan Juventus ke Liga Champions musim depan. Sang pelatih asal Italia bertekad mengembalikan kejayaan Si Nyonya Tua – julukan Juventus.

Juventus melalui musim lalu dengan penuh nestapa. Mereka terkena pengurangan 10 poin karena kasus pemalsuan laporan keuangan.

Alhasil, Juventus pun finis ketujuh di saat seharusnya berada di tempat ketiga klasemen akhir Liga Italia 2022-2023. Namun, Massimiliano Allegri tak patah arang untuk mengembalikan Juventus ke level yang sebenarnya.

"Lakukan yang terbaik, bahkan jika wajar Juventus bertujuan untuk kembali ke Liga Champions," kata Massimiliano Allegri dilansir dari Tuttomercato, Senin (24/7/2023).

Pelatih berusia 55 tahun itu mengatakan target itu tidak terlalu besar buat timnya. Jadi, Juventus harus mampu berada di posisi keempat klasemen akhir