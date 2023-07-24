Massimiliano Allegri Beri Update soal Kondisi Paul Pogba Jelang Laga Juventus vs AC Milan

MASSIMILIANO Allegri beri update soal kondisi Paul Pogba jelang laga Juventus vs AC Milan. Gelandang Timnas Prancis itu tidak akan tampil dalam laga uji coba di Amerika Serikat karena masih dalam proses pemulihan cedera.

Pogba balik ke Turin pada musim panas 2022 dengan segala harapan untuk bisa tampil sebaik di periode pertamanya sebelum hijrah ke Manchester United pada 2016. Namun demikian, cedera lutut yang parah pada saat pramusim menyebabkannya harus naik ke meja operasi pada September 2022.

Paul Pogba pun absen dalam turnamen Piala Dunia 2022 yang terselenggara di Qatar pada akhir tahun 2022 lalu. Dia baru melakoni laga pertamanya di akhir Februari 2023. Sempat melakoni 10 laga, Pogba cedera lagi menjelang berakhirnya musim.

Cedera hamstring yang mendera oleh pemain berusia 30 tahun tersebut pada Mei 2023 nyatanya masih belum pulih setelah dua bulan kemudian. Massimiliano Allegri memastikan bahwa Pogba takkan tampil selama Juventus melaksanakan tur pramusim di Amerika Serikat meski dia ada dalam skuad.

“Saya tidak berpikir Paul akan bermain selama turnamen pramusim. Praktis karena dia belum ikut berlatih dengan tim utama,” kata Allegri dilansir dari Football Italia, Senin (24/7/2023).

“Dia berlatih secara terpisah. Dia baik-baik saja. Melihatnya berlari, saya bisa bilang dia sedikit membaik, tapi dia masih belum siap untuk bermain. Kami harus menunggu setidaknya satu bulan sebelum melihatnya bersama tim,” tambahnya.