Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Massimiliano Allegri Beri Update soal Kondisi Paul Pogba Jelang Laga Juventus vs AC Milan

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Senin, 24 Juli 2023 |17:17 WIB
Massimiliano Allegri Beri Update soal Kondisi Paul Pogba Jelang Laga Juventus vs AC Milan
Paul Pogba tidak diharapkan bugar untuk laga kontra AC Milan (Foto: Twitter/Juventusfcen)
A
A
A

MASSIMILIANO Allegri beri update soal kondisi Paul Pogba jelang laga Juventus vs AC Milan. Gelandang Timnas Prancis itu tidak akan tampil dalam laga uji coba di Amerika Serikat karena masih dalam proses pemulihan cedera.

Pogba balik ke Turin pada musim panas 2022 dengan segala harapan untuk bisa tampil sebaik di periode pertamanya sebelum hijrah ke Manchester United pada 2016. Namun demikian, cedera lutut yang parah pada saat pramusim menyebabkannya harus naik ke meja operasi pada September 2022.

Paul Pogba

Paul Pogba pun absen dalam turnamen Piala Dunia 2022 yang terselenggara di Qatar pada akhir tahun 2022 lalu. Dia baru melakoni laga pertamanya di akhir Februari 2023. Sempat melakoni 10 laga, Pogba cedera lagi menjelang berakhirnya musim.

Cedera hamstring yang mendera oleh pemain berusia 30 tahun tersebut pada Mei 2023 nyatanya masih belum pulih setelah dua bulan kemudian. Massimiliano Allegri memastikan bahwa Pogba takkan tampil selama Juventus melaksanakan tur pramusim di Amerika Serikat meski dia ada dalam skuad.

“Saya tidak berpikir Paul akan bermain selama turnamen pramusim. Praktis karena dia belum ikut berlatih dengan tim utama,” kata Allegri dilansir dari Football Italia, Senin (24/7/2023).

“Dia berlatih secara terpisah. Dia baik-baik saja. Melihatnya berlari, saya bisa bilang dia sedikit membaik, tapi dia masih belum siap untuk bermain. Kami harus menunggu setidaknya satu bulan sebelum melihatnya bersama tim,” tambahnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/47/3017286/bareng-wni-di-italia-jay-idzes-rayakan-promosi-venezia-fc-ke-serie-a-2024-2025-1-2-3-cisss-xQPCofZRxY.jpg
Bareng WNI di Italia, Jay Idzes Rayakan Promosi Venezia FC ke Serie A 2024-2025: 1, 2, 3 Cisss!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/47/3016768/harga-pasar-jay-idzes-melonjak-drastis-setelah-antar-venezia-fc-promosi-ke-serie-a-2024-2025-tembus-rp44-miliar-ANV3nFXPAW.jpg
Harga Pasar Jay Idzes Melonjak Drastis Setelah Antar Venezia FC Promosi ke Serie A 2024-2025, Tembus Rp44 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/47/3016591/gara-gara-ini-pemain-timnas-indonesia-jay-idzes-takkan-didepak-venezia-fc-jelang-serie-a-2024-2025-9JmRwW3gL2.jpg
Gara-Gara Ini, Pemain Timnas Indonesia Jay Idzes Takkan Didepak Venezia FC Jelang Serie A 2024-2025?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/31/47/3015403/hasil-cremonese-vs-venezia-fc-di-leg-i-final-playoff-jay-idzes-dkk-selangkah-lagi-promosi-ke-serie-a-5mXLZV5Z0i.jpg
Hasil Cremonese vs Venezia FC di Leg I Final Playoff: Jay Idzes Dkk Selangkah Lagi Promosi ke Serie A!
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/11/09/11/1642047/serangan-tanpa-henti-cosmo-jne-lumat-raybit-fc-81-bfg.jpg
Serangan Tanpa Henti! Cosmo JNE Lumat Raybit FC 8-1
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2021/03/09/melissa_satta.jpg
Model Cantik Ini Dicap Bikin Sial! Jadi Penyebab Cedera Petenis Italia karena Terlalu Banyak Berhubungan Intim
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement