Federico Valverde Tak Sabar Sambut Kylian Mbappe di Real Madrid

FEDERICO Valverde akui tak sabar sambut Kylian Mbappe di Real Madrid. Gelandang asal Uruguay itu mengaku sangat mengagumi penyerang asal Prancis tersebut.

Hubungan Kylian Mbappe dengan Paris Saint-Germain (PSG) sedang retak belakangan. Sang striker berusia 24 tahun kabarnya ingin hengkang secara gratis dengan Real Madrid pada musim panas tahun depan ketika kontraknya habis.

Les Parisiens – julukan PSG – pun tak mau kehilangan bintangnya secara gratis. Sang jawara Liga Prancis mengultimatum Mbappe untuk pergi pada musim panas ini.

Mbappe kini dikucilkan dari skuad PSG yang melakukan tur ke Asia. Alhasil, rumor kepergiannya ke Real Madrid pun makin deras beredar.

Sejalan dengan rumor itu, Valverde menyatakan siap menyambut kedatangan mantan pemain AS Monaco itu. Akan tetapi, gelandang asal Uruguay itu menyerahkan keputusan sepenuhnya pada Real Madrid.