Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Federico Valverde Tak Sabar Sambut Kylian Mbappe di Real Madrid

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 24 Juli 2023 |20:01 WIB
Federico Valverde Tak Sabar Sambut Kylian Mbappe di Real Madrid
Kylian Mbappe sedang ramai dirumorkan bakal dijual PSG (Foto: REUTERS)
A
A
A

FEDERICO Valverde akui tak sabar sambut Kylian Mbappe di Real Madrid. Gelandang asal Uruguay itu mengaku sangat mengagumi penyerang asal Prancis tersebut.

Hubungan Kylian Mbappe dengan Paris Saint-Germain (PSG) sedang retak belakangan. Sang striker berusia 24 tahun kabarnya ingin hengkang secara gratis dengan Real Madrid pada musim panas tahun depan ketika kontraknya habis.

Kylian Mbappe

Les Parisiens – julukan PSG – pun tak mau kehilangan bintangnya secara gratis. Sang jawara Liga Prancis mengultimatum Mbappe untuk pergi pada musim panas ini.

Mbappe kini dikucilkan dari skuad PSG yang melakukan tur ke Asia. Alhasil, rumor kepergiannya ke Real Madrid pun makin deras beredar.

Sejalan dengan rumor itu, Valverde menyatakan siap menyambut kedatangan mantan pemain AS Monaco itu. Akan tetapi, gelandang asal Uruguay itu menyerahkan keputusan sepenuhnya pada Real Madrid.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/18/45/3050735/pep-guardiola-tolak-mentah-mentah-kehadiran-cristiano-ronaldo-di-manchester-city-ini-alasannya-p6LjrojHPN.jpg
Pep Guardiola Tolak Mentah-Mentah Kehadiran Cristiano Ronaldo di Manchester City, Ini Alasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/12/45/2937473/gara-gara-cristiano-ronaldo-harry-kane-batal-gabung-manchester-united-Mc7gNM8bUG.jpg
Gara-Gara Cristiano Ronaldo, Harry Kane Batal Gabung Manchester United
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/02/45/2893576/3-pemain-manchester-united-yang-dibeli-dari-klub-liga-italia-pada-musim-panas-2023-nomor-1-tembus-rp1-triliun-rOVcfAAFUp.JPG
3 Pemain Manchester United yang Dibeli dari Klub Liga Italia pada Musim Panas 2023, Nomor 1 Tembus Rp1 Triliun!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/02/51/2892983/gagal-gaet-declan-rice-presiden-bayern-munich-berkeluh-kesah-soal-harga-mahal-pemain-liga-inggris-B9bLjBegVp.JPG
Gagal Gaet Declan Rice, Presiden Bayern Munich Berkeluh Kesah soal Harga Mahal Pemain Liga Inggris
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/11/09/49/1642291/marco-bezzecchi-juara-motogp-portugal-2025-francesco-bagnaia-jatuh-ejj.jpg
Marco Bezzecchi Juara MotoGP Portugal 2025, Francesco Bagnaia Jatuh
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/02/kiper_cremonese_emil_audero.jpg
Emil Audero Murka! Sebut Kekalahan dari Pisa Memalukan
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement