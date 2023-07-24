Jaap Stam Ramalkan Kesuksesan Andre Onana di Manchester United

JAAP Stam Ramalkan kesuksesan Andre Onana di Manchester United. Bek legendaris asal Belanda, Stam, sudah melihat kualitas Onana sejak membela Ajax Amsterdam.

The Red Devils – julukan Manchester United – sukses menuntaskan perekruta Andre Onana dari Inter Milan pada musim panas ini. Kiper asal Kamerun itu mengambil alih posisi David De Gea yang dilepas setelah kontraknya tak diperpanjang.

Onana didatangkan dengan mahar sebesar 55 juta euro, atau sekitar Rp920 miliar. Angka yang cukup besar bagi seorang penjaga gawang. Namun, Stam meyakini nominal sebesar itu pantas dikeluarkan oleh Manchester United.

Eks pelatih Ajax U-21 yang juga pernah membela Manchester United itu meyakini bahwa Onana merupakan sosok yang tepat. Stam mengaku sudah melihat potensi mantan kiper Inter Milan itu semasa bermain untuk Ajax Amsterdam U-23.

"Andre sangat nyaman dengan bola. Anda tahu, saya bekerja dengan Andre Onana di Ajax, ketika saya mengambil tim U-23, dan ketika dia ada di sana, dan berhasil di Ajax,” kata Stam dilansir dari laman resmi Manchester United, Senin (24/7/2023).