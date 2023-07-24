Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Cetak 2 Gol di Pramusim Manchester City, Penampilan Erling Haaland Masih Dikomentari Pep Guardiola

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 24 Juli 2023 |22:15 WIB
Cetak 2 Gol di Pramusim Manchester City, Penampilan Erling Haaland Masih Dikomentari Pep Guardiola
Erling Haaland cetak dua gol di laga pramusim Manchester City (Foto: REUTERS)
A
A
A

CETAK dua gol di pramusim Manchester City, penampilan Erling Haaland masih dikomentari Pep Guadiola. Menurut pelatih Manchester City, Pep Guardiola, sang striker asal Norwegia belum memperlihatkan performa terbaiknya.

Dua gol tersebut membantu The Citizens – julukan Manchester City – mengalahkan Yokohama Marinos dengan skor 5-3. Pertandingan itu dimainkan di Japan National Stadium, Tokyo, pada Minggu (23/7/2023) malam kemarin WIB.

Manchester City

Pep Guardiola mengatakan dua gol itu belum menandakan performa Haaland sudah cukup baik. Jadi, pemain itu harus berbenah diri sebelum kompetisi berlangsung.

"Dia terlihat baik-baik saja tetapi dia masih jauh dari kondisi terbaik, seperti orang lain," kata Pep Guardiola dilansir dari Tuttomercato, Senin (24/7/2023).

Kendati demikian, pelatih asal Spanyol tersebut menuturkan bahwa gol itu menjadi cukup penting bagi Haaland. Hal ini demi memotivasi sang pemain menjadi lebih baik lagi.

Halaman:
1 2
      
