Cetak 2 Gol di Pramusim Manchester City, Penampilan Erling Haaland Masih Dikomentari Pep Guardiola

CETAK dua gol di pramusim Manchester City, penampilan Erling Haaland masih dikomentari Pep Guadiola. Menurut pelatih Manchester City, Pep Guardiola, sang striker asal Norwegia belum memperlihatkan performa terbaiknya.

Dua gol tersebut membantu The Citizens – julukan Manchester City – mengalahkan Yokohama Marinos dengan skor 5-3. Pertandingan itu dimainkan di Japan National Stadium, Tokyo, pada Minggu (23/7/2023) malam kemarin WIB.

Pep Guardiola mengatakan dua gol itu belum menandakan performa Haaland sudah cukup baik. Jadi, pemain itu harus berbenah diri sebelum kompetisi berlangsung.

"Dia terlihat baik-baik saja tetapi dia masih jauh dari kondisi terbaik, seperti orang lain," kata Pep Guardiola dilansir dari Tuttomercato, Senin (24/7/2023).

Kendati demikian, pelatih asal Spanyol tersebut menuturkan bahwa gol itu menjadi cukup penting bagi Haaland. Hal ini demi memotivasi sang pemain menjadi lebih baik lagi.