HOME BOLA LIGA INGGRIS

Chelsea Berpeluang Dapatkan Michael Olise dengan Harga Diskon, Ini Sebabnya

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Senin, 24 Juli 2023 |21:29 WIB
Chelsea Berpeluang Dapatkan Michael Olise dengan Harga Diskon, Ini Sebabnya
Michael Olise kabarnya diburu Chelsea (Foto: Twitter/premierleague)
A
A
A

CHELSEA berpeluang dapatkan Michael Olise dengan harga diskon dari Crystal Palace. Sebab, mereka memiliki banyak pemain yang bisa ditukar untuk menurunkan harga Olise.

Pelatih Chelsea Mauricio Pochettino telah melepas banyak pemain pada bursa transfer musim panas ini demi merampingkan skuad. Namun, dia masih memerlukan seorang pemain sayap atau pemain nomor 10 untuk melengkapi timnya.

Mohammed Kudus

The Blues – julukan Chelsea – sebelumnya sempat dilaporkan tertarik dengan Mohammed Kudus dari Ajax Amsterdam. Namun, kini mereka mengalihkan perhatian kepada Olise.

Menurut laporan Express yang dilansir pada Senin (24/7/2023), Chelsea telah melontarkan tawaran sebesar 39 juta Poundsterling untuk membawa pemain berdarah Inggris-Prancis it uke Stamford Bridge. Namun, belum jelas apakah angka tersebut cukup bagi Crystal Palace untuk melepas pemainnya ke sang rival sekota.

Tim asal London itu pun percaya bahwa The Eagles – julukan Crystal Palace – bakal lebih terbuka dengan ide pertukaran pemain untuk Olise. Dengan demikian, mereka bakal mendapatkan sang pemain berusia 21 tahun dengan harga yang lebih murah.



      
