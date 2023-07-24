Promosi ke Skuad Utama Wolverhampton Wanderers, Justin Hubner Resmi Lupakan Timnas Indonesia?

PROMOSI ke skuad utama Wolverhampton Wanderers, Justin Hubner mungkin akan melupakan Timnas Indonesia. Dengan promosinya tersebut, Justin Hubner berpotensi memikat Timnas Belanda.

Justin Hubner merupakan pemain asal Belanda yang berdarah Indonesia. Pada 2022 lalu, dia hampir dinaturalisasi setelah didatangkan bersama Ivar Jenner ke Indonesia.

Namun demikian, PSSI hanya menindaklanjuti proses naturalisasi Ivar Jenner pada saat itu, bersama dengan Rafael Struick. Meski begitu, Hubner telah berulang kali menunjukkan keinginan untuk dinaturalisasi dengan memberikan berbagai indikasi di media sosialnya.

Kini, bek tengah berusia 19 tahun itu dipromosikan ke tim senior Wolverhampton Wanderers, sebagaimana unggahannya di media sosial Instagram-nya @justinhubner5. Hubner mengklaim dirinya sedang berada di Portugal untuk berlatih bersama tim senior.

Itu merupakan satu langkah lebih dekat dari debut bersama tim senior Wolves – julukan Wolverhampton Wanderers. Sebab, pada musim lalu, Hubner hanya menjadi bagian dari tim U-21.