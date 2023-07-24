Bek Timnas Indonesia Elkan Baggott Disebut Lebih Hebat dari Harry Maguire hingga Disindir dan Dibela Suporter Ipswich Town

BEK Timnas Indonesia, Elkan Baggott, disebut lebih hebat dari Harry Maguire hingga disindir dan dibela suporter Ipswich Town asal Inggris. Elkan Baggott yang berusia 20 tahun terus-menerus dimainkan pelatih Ipswich Town, Kieran McKenna, di laga pramusim 2023-2024.

Elkan Baggott bermain 45 menit saat Ipswich Town menang 6-0 atas Felixstowe & Walton United. Selanjutnya saat Ipswich Town menang 2-1 atas Spartak Trnava, Elkan Baggott juga bermain 45 menit.

Ketika Ipswich Town menang 2-1 atas Preston North End tengah pekan lalu, Elkan Baggott mentas tujuh menit. Terbaru pada Sabtu 22 Juli 2023 malam WIB, pemegang 16 caps bersama Timnas Indonesia itu bermain 83 menit saat sang tim tumbang 1-2 dari klub kasta ketiga Liga Inggris, Stevenage.

Kelar pertandingan, beragam pujian ditujukan kepada Elkan Baggott. Di akun Instagram Ipswich Town, @ipswichtwon, ada yang menyebut skill bertahan Elkan Baggott lebih hebat ketimbang mantan kapten Manchester United, Harry Maguire.

“Elkan lebih baik ketimbang Maguire,” tulis akun @rudi_mustafa14.

Selain pujian, hinaan juga diterima Elkan Baggott. Salah satu suporter Ipswich Town asal Inggris merendahkan kualitas bek 19 tahun tersebut.