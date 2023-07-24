Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Bek Timnas Indonesia Elkan Baggott Disebut Lebih Hebat dari Harry Maguire hingga Disindir dan Dibela Suporter Ipswich Town

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 24 Juli 2023 |06:28 WIB
Bek Timnas Indonesia Elkan Baggott Disebut Lebih Hebat dari Harry Maguire hingga Disindir dan Dibela Suporter Ipswich Town
Elkan Baggott terus berjuang bersama Ipswich Town. (Foto: Instagram/@elkanbaggott)
A
A
A

BEK Timnas Indonesia, Elkan Baggott, disebut lebih hebat dari Harry Maguire hingga disindir dan dibela suporter Ipswich Town asal Inggris. Elkan Baggott yang berusia 20 tahun terus-menerus dimainkan pelatih Ipswich Town, Kieran McKenna, di laga pramusim 2023-2024.

Elkan Baggott bermain 45 menit saat Ipswich Town menang 6-0 atas Felixstowe & Walton United. Selanjutnya saat Ipswich Town menang 2-1 atas Spartak Trnava, Elkan Baggott juga bermain 45 menit.

Elkan Baggott

Ketika Ipswich Town menang 2-1 atas Preston North End tengah pekan lalu, Elkan Baggott mentas  tujuh menit. Terbaru pada Sabtu 22 Juli 2023 malam WIB, pemegang 16 caps bersama Timnas Indonesia itu bermain 83 menit saat sang tim tumbang 1-2 dari klub kasta ketiga Liga Inggris, Stevenage.

Kelar pertandingan, beragam pujian ditujukan kepada Elkan Baggott. Di akun Instagram Ipswich Town, @ipswichtwon, ada yang menyebut skill bertahan Elkan Baggott lebih hebat ketimbang mantan kapten Manchester United, Harry Maguire.

“Elkan lebih baik ketimbang Maguire,” tulis akun @rudi_mustafa14.

Selain pujian, hinaan juga diterima Elkan Baggott. Salah satu suporter Ipswich Town asal Inggris merendahkan kualitas bek 19 tahun tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/45/3043903/justin-hubner-bicara-momen-jadi-pemain-cadangan-di-laga-arsenal-vs-wolverhampton-wanderers-pengalaman-luar-biasa-RxrOJHCMSa.jpg
Justin Hubner Bicara Momen Jadi Pemain Cadangan di Laga Arsenal vs Wolverhampton Wanderers: Pengalaman Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022968/nasib-elkan-baggott-makin-suram-jelang-laga-ipswich-town-vs-liverpool-di-pekan-pembuka-liga-inggris-2024-2025-RO67OkI5M5.jpg
Nasib Elkan Baggott Makin Suram Jelang Laga Ipswich Town vs Liverpool di Pekan Pembuka Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022671/cerita-erik-ten-hag-diminta-manajemen-manchester-united-bertahan-saat-asyik-liburan-gNONesa0XN.JPG
Cerita Erik ten Hag Diminta Manajemen Manchester United Bertahan saat Asyik Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/45/3022628/erik-ten-hag-tahu-manchester-united-sempat-dekati-thomas-tuchel-tS3XakJIoT.JPG
Erik ten Hag Tahu Manchester United Sempat Dekati Thomas Tuchel
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/09/11/1642043/hasil-liga-inggris-arsenal-tersandung-di-kandang-sunderland-chelsea-lumat-wolves-tlb.webp
Hasil Liga Inggris: Arsenal Tersandung di Kandang Sunderland, Chelsea Lumat Wolves
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2021/03/09/melissa_satta.jpg
Model Cantik Ini Dicap Bikin Sial! Jadi Penyebab Cedera Petenis Italia karena Terlalu Banyak Berhubungan Intim
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement