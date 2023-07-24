Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Gantikan Harry Maguire sebagai Kapten Manchester United, Ini Janji Bruno Fernandes

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 24 Juli 2023 |05:59 WIB
Gantikan Harry Maguire sebagai Kapten Manchester United, Ini Janji Bruno Fernandes
Pemain Manchester United, Bruno Fernandes. (Foto: Instagram/brunofernandes)
A
A
A

STATUS kapten Manchester United kini sudah tidak dipegang oleh Harry Maguire lagi, sebab tugas berat tersebut sudah diberikan kepada Bruno Fernandes. Mendapatkan kepercayaan yang begitu besar dari pihak klub, Fernandes pun berjanji dirinya tidak akan berubah dan bakal menjadi pemimpin yang baik.

Melalui laman resmi, Man United mengumumkan bahwa Fernandes resmi ditunjuk sebagai kapten utama Setan Merah di musim 2023-2024. Jabatan itu diambil dari Maguire yang sudah kesulitan mendapatkan tempat di skuad utama.

Seperti pada musim lalu saja, Fernandes pun sudah cukup sering memakai ban kapten karena Maguire yang lebih banyak duduk di bangku cadangan. Karena sudah terbiasa itulah, pemain berpaspor Portugal tersebut yakin dirinya tidak akan berubah walau mendapatkan status spesial sebagai kapten.

Bruno Fernandes

Malahan Fernandes merasa kepercayaan itu menjadi tanggung jawab besar yang harus ia terima. Untuk saat ini, Fernandes hanya memberikan yang terbaik agar bisa menjadi kapten terbaik The Red Devils –julukan Man United.

"Ini tanggung jawab besar (dipilih menjadi kapten), namun tanggung jawab besar itu sejatinya sudah didapatkan semenjak saya masuk menjadi bagian dari klub ini. Jadi kami tahu, bagi saya, itu akan sama. Saya tidak akan berubah,” kata Bruno Fernandes, dikutip dari Sportsmole, Senin (24/7/2023).

