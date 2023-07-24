Lupakan David De Gea, Raphael Varane Yakin Pertahanan Manchester United Makin Kuat dengan Hadirnya Andre Onana

MANCHESTER – Bek Manchester United, Raphael Varane menyambut baik kedatangan Andre Onana sebagai kiper baru Setan Merah. Pasalnya Varane yakin kemampuan Onana dalam menjaga gawang akan membuat lini pertahanan Man United makin kuat di musim 2023-2024 mendatang.

Ya, Man United baru saja mendatangkan kiper baru untuk menggantikan David De Gea yang pergi dari Old Trafford. Andre Onana didatangkan Man United dari Inter Milan.

Kiper asal Kamerun itu dikontrak sampai dengan 2028 dan mendapatkan opsi perpanjangan satu musim. Hadirnya Onana pun disambut baik oleh para pemain Man United, termasuk Varane.

Raphael Varane pun percaya diri Onana akan memberikan dampak positif di skuad Manchester United. Ia merasa hadirnya Onana juga akan membuat lini belakang lebih tenang karena tahu ada kiper hebat yang berdiri di bawah mistar gawang pertahanan Man United.

"Dia akan membawa banyak kepercayaan diri untuk lini belakang tim ini," kata Raphael Varane dilansir dari Tuttomercato, Senin (24/7/2023).

Mantan pemain Real Madrid itu mengatakan kualitas Onana memang tidak perlu diragukan lagi. Ia menilai rekrutan baru Man United tersebut pasti akan berusaha menampilkan performa terbaiknya bersama The Red Devils.