Dicoret dari Timnas Indonesia U-17, Pemain Diaspora Mahesa Ekayanto Curhat di Media Sosial

PEMAIN diaspora bernama Mahesa Ekayanto curhat di media sosial usai dicoret dari seleksi Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-17 untuk Piala Dunia U-17 2023. Dalam curhatannya tersebut, Mahesa mengaku hanya bisa bersabar dan menyerahkan semua keputusan terbaik kepada Allah SWT.

Seperti yang diketahui, saat ini PSSI dan pelatih Timnas Indonesia U-17, Bima Sakti sedang mencari para pemain terbaik untuk memperkuat skuad Garuda Asia yang akan tampil di Piala Dunia U-17 2023. Seleksi pun dilakukan dan tahap pertama sudah dimulai sejak 9 Juli 2023 lalu.

Pada seleksi tahap pertama tersebut, PSSI memanggil 34 pemain untuk ikut tes di Jakarta. Di antara 34 pemain, ada enam pemain diaspora, termasuk Mahesa.

Mahesa sendiri merupakan pemain darah asli Indonesia yang berarti masih Warga Negara Indonesia (WNI), bukan keturunan. Ia tinggal bersama kedua orangtuanya di Belanda, yang mana sang ayah asal Kuningan, Jawa Barat dan ibunya berasal dari Kalimantan Barat.

Mahesa pun menimba ilmu sepakbola di Belanda dan kini tergabung ke dalam klub kasta kedua di Liga Belanda, yakni FC Dordrecht. Ia pun masih tergabung ke dalam tim U-17 dari klub tersebut.

Dengan tinggi 1,82 meter, Mahesa sejatinya masuk ke dalam kriteria bek yang diinginkan Bima Sakti. Tetapi, nyatanya ia masuk ke dalam pemain yang dicoret dari seleksi pertama, termasuk empat pemain diaspora lainnya.