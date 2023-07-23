Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Penuh Optimis Tatap Laga Real Madrid vs AC Milan, Christian Pulisic Bawa Mental Juara

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 23 Juli 2023 |22:24 WIB
Penuh Optimis Tatap Laga Real Madrid vs AC Milan, Christian Pulisic Bawa Mental Juara
Christian Pulisic gabung AC Milan. (Foto: AC Milan)
CALIFORNIA – Pemain anyar AC Milan, Christian Pulisic, menatap penuh optimis laga kontra Real Madrid di pramusim 2023-2024. Dia pun membawa mental juara untuk AC Milan.

Pulisic mengatakan semoga kehadirannya bisa memberikan warna untuk AC Milan melawan Real Madrid, khususnya musim ini. Oleh karena itu, dia sudah tidak sabar segera memperkuat tim barunya itu.

Christian Pulisic

"Saya telah belajar banyak dengan bermain di beberapa negara. Saya mendapatkan pengalaman dan sangat kompetitif, dan saya berharap dapat membawa mental juara ke dalam tim," kata Pulisic, dilansir dari laman AC Milan, Minggu (23/7/2023).

Mantan pemain Chelsea itu mengatakan akan berusaha menampilkan performa terbaiknya untuk AC Milan saat mendapat kesempatan bermain. Meskipun, Pulisic saat ini masih beradaptasi dengan skuadnya.

"Saya ingin mengekspresikan diri saya sebaik mungkin dan memberikan kontribusi di lapangan. Italia adalah perubahan yang menyenangkan dalam hal kehidupan, budaya, dan gaya," ujarnya.

