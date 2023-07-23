Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Perbedaan Sikap Tijjani Reijnders yang Tak Pikir Panjang saat Direkrut AC Milan Dibanding saat Diminta Bela Timnas Indonesia

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Minggu, 23 Juli 2023 |20:33 WIB
Perbedaan Sikap Tijjani Reijnders yang Tak Pikir Panjang saat Direkrut AC Milan Dibanding saat Diminta Bela Timnas Indonesia
Tijjani Reijnders resmi gabung AC Milan. (Foto: Instagram/@tijjanir)
A
A
A

PERBEDAAN sikap Tijjani Reijnders yang tak pikir panjang saat direkrut AC Milan dibanding saat diminta bela Timnas Indonesia menarik untuk dibahas. Seperti yang diketahui, pemain keturunan Indonesia tersebut baru saja dikontrak oleh Rossoneri -julukan AC Milan.

Padahal sebelumnya, Tijjani Reinjders sempat didekati dan dibujuk oleh Shin Tae-yong untuk membela Timnas Indonesia. Namun, ia justru menolak tawaran pelatih asal Korea Selatan tersebut.

Tijjani Reijnders

Perbedaan sikap Tijjani Reinjders yang tak pikir panjang saat direkrut AC Milan dibanding saat diminta bela Timnas Indonesia inilah yang menjadi sorotan. Gelandang berusia 24 tahun tersebut secara resmi menjadi bagian AC Milan dan akan dikontrak selama lima tahun ke depan atau hingga 2028.

Tijjani Reijnders didatangkan AC Milan dari AZ Alkamaar. Dia direkrut dengan mahar sebesar 20 juta euro atau sekira Rp334 miliar.

Saat mendapat kontrak tersebut, Reijnders mengaku senang. Dia pun mengaku tak perlu waktu lama untuk berpikir menerima pinangan klub asal Italia tersebut.

"Saya sangat senang dan puas berada di sini. Saya juga sangat bangga menjadi bagian dari klub hebat ini. Ketika agen saya memberi tahu saya bahwa Milan tertarik kepada saya, saya senang dan bahagia," kata Reijnders dalam laman resmi klub.

Halaman:
1 2
      
