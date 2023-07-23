Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Yokohama Marinos vs Manchester City di Laga Uji Coba: Erling Haaland Menggila, The Citizens Menang 5-3!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 23 Juli 2023 |19:54 WIB
Hasil Yokohama Marinos vs Manchester City di Laga Uji Coba: Erling Haaland Menggila, The Citizens Menang 5-3!
Manchester City di laga pramusim 2023-2024. (Foto: Manchester City)
A
A
A

HASIL Yokohama Marinos vs Manchester City di laga uji coba dalam pramusim 2023-2024 sudah diketahui. The Citizens -julukan Man City- pun sukses meraih kemenangand dengan skor 5-3.

Laga Yokohama Marinos vs Manchester City digelar di Japan National Stadium, Tokyo, Minggu (23/7/2023) sore WIB. Dalam laga bertajuk J League World Challenge itu, pemain bintang Man City, Erling Haaland, tampil menggila. Dia pun mencetak 2 gol.

Manchester City

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Bermain di hadapan publiknya sendiri, Yokohama Marinos tampak bermain penuh percaya diri. Merkea pun langsung tancap gas menekan pertahanan Manchester City.

Meski begitu, bukan hal mudah bagi Yokohama Marinos untuk menjebol gawang Man City. Sebab, pertahanan The Citizens masih cukup solid.

Baru pada menit ke-27, usaha Yokohama Marinos berhasil membuahkan hasil manis. Ialah Anderson Lopes yang mencatatkan namanya di papan skor usai memanfaatkan kemelut di depan gawang tim lawan. Yokohama Marinos unggul 1-0.

Gol itu tampaknya membuat Yokohama Marinos makin percaya diri. Mereka pun berhasil menggandakan keunggulannya 10 menit kemudian lewat aksi Ken Matsubara. Yokohama Marinos makin unggul 2-0!

Tertinggal, Man City tak tinggal diam. Mereka pun berhasil memangkas jarak jelang akhir laga lewat aksi John Stones yang memanfaatkan umpan Julain Alvarez.

Selang tiga menit kemudian, Man City berhasil menyamakan kedudukan. Kali ini, Alvarez yang mencatatkan namanya di papan skor. Skor 2-2 pun menutup laga babak pertama.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/51/3182319/asnawi_mangkualam_dan_pratama_arhan-blLs_large.jpg
Jadwal Port FC vs Bangkok United di Liga Thailand 2025-2026: Duel Pratama Arhan vs Asnawi Mangkualam Berebut Papan Atas Klasemen!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/51/3182242/cristiano_ronaldo_menganggap_pencapaian_lionel_messi_juara_piala_dunia_2022_bersama_timnas_argentina_adalah_hal_biasa-CGvX_large.jpg
Cristiano Ronaldo Remehkan Gelar Piala Dunia 2022 Lionel Messi, Lebih Spesial Euro 2016?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/51/3182111/cristian_gonzales-tqjH_large.jpg
Kisah Spiritual El Loco Cristian Gonzales, Putuskan Mualaf karena Sering Dengar Suara Azan saat Berlatih di PSM Makassar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/51/3181758/mladen_zizovic-dEzS_large.jpg
Kisah Sedih Mladen Zizovic, Pelatih FK Radnicki yang Mendadak Meninggal Dunia di Tengah Pertandingan
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/09/11/1642205/jadwal-timnas-indonesia-u17-vs-honduras-wajib-menang-untuk-jaga-asa-ke-32-besar-piala-dunia-u17-2025-uem.webp
Jadwal Timnas Indonesia U-17 vs Honduras: Wajib Menang untuk Jaga Asa ke 32 Besar Piala Dunia U-17 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/09/pro_futsal_league.jpg
Hasil Pro Futsal League: Cosmo JNE Jakarta Mengamuk! Gilas Asahan Allstar Samarinda 9-4 
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement