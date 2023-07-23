Hasil Yokohama Marinos vs Manchester City di Laga Uji Coba: Erling Haaland Menggila, The Citizens Menang 5-3!

HASIL Yokohama Marinos vs Manchester City di laga uji coba dalam pramusim 2023-2024 sudah diketahui. The Citizens -julukan Man City- pun sukses meraih kemenangand dengan skor 5-3.

Laga Yokohama Marinos vs Manchester City digelar di Japan National Stadium, Tokyo, Minggu (23/7/2023) sore WIB. Dalam laga bertajuk J League World Challenge itu, pemain bintang Man City, Erling Haaland, tampil menggila. Dia pun mencetak 2 gol.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Bermain di hadapan publiknya sendiri, Yokohama Marinos tampak bermain penuh percaya diri. Merkea pun langsung tancap gas menekan pertahanan Manchester City.

Meski begitu, bukan hal mudah bagi Yokohama Marinos untuk menjebol gawang Man City. Sebab, pertahanan The Citizens masih cukup solid.

Baru pada menit ke-27, usaha Yokohama Marinos berhasil membuahkan hasil manis. Ialah Anderson Lopes yang mencatatkan namanya di papan skor usai memanfaatkan kemelut di depan gawang tim lawan. Yokohama Marinos unggul 1-0.

Gol itu tampaknya membuat Yokohama Marinos makin percaya diri. Mereka pun berhasil menggandakan keunggulannya 10 menit kemudian lewat aksi Ken Matsubara. Yokohama Marinos makin unggul 2-0!

Tertinggal, Man City tak tinggal diam. Mereka pun berhasil memangkas jarak jelang akhir laga lewat aksi John Stones yang memanfaatkan umpan Julain Alvarez.

Selang tiga menit kemudian, Man City berhasil menyamakan kedudukan. Kali ini, Alvarez yang mencatatkan namanya di papan skor. Skor 2-2 pun menutup laga babak pertama.