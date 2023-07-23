Tokyo Verdy Akhiri Paceklik Kemenangan di Liga 2 Jepang 2023, Pratama Arhan Main?

TOKYO Verdy akhiri paceklik kemenangan di Liga 2 Jepang 2023. Sayangnya, pemain andalan Timnas Indonesia, Pratama Arhan, tak turut serta membantu Tokyo Verdy meraih kemenangan di Liga 2 Jepang 2023 melawan Vegalta Sendai. Sebab, namanya tak turut masuk skuad utama ataupun cadangan Tokyo Verdy kala melakukan lawatan ke markas Vegalta Sendai.

Duel itu Vegalta Sendai vs Tokyo Verdy digelar di Yurtec Stadium Sendai, Minggu (23/7/2023) sore WIB. Tokyo Verdy yang dihadapkan duel sengit dari tuan rumah, berhasil menang dengan skor tipis 4-3.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama



Tokyo Verdy memulai laga dengan apik. Mereka sudah membuka keunggulan di menit ke-6 lewat aksi Hiraku Nakahara.

Tertinggal, tim tuan rumah tak tinggal diam. Mereka berusaha membangun serangan demi mencetak gol balasan. Usaha Vegalta Sendai pun membuahkan hasil manis. Mereka bisa menyamakan kedudukan lewat aksi Heo Yong-jun di menit ke-22. Skor pun imbang 1-1.

Setelah itu, Vegalta Sendai malah membuat kesalahan. Bek mereka, Masahiro Sugata, malah mencetak gol bunuh diri di menit ke-33. Alhasil, Tokyo Verdy unggul lagi 2-1.

Jelang akhir laga, Tokyo Verdy kembali menambah keunggulan lewat aksi Yuki Katajima usai memanfaatkan umpan ciamik dari Nakahara. Tokyo Verdy pun unggul 3-1.

Tetapi, di masa injury time, Vegalta Sendai mampu menjebol gawang Tokyo Verdy lagi. Gol kedua Heo Yong-jun itu pun membuat Vegalta Sendai tertinggal tipis 2-3 di babak pertama.