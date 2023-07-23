Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

6 Pemain Diaspora Tambahan Segera Ikut Seleksi Timnas Indonesia U-17, Siapa Saja?

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 23 Juli 2023 |19:11 WIB
6 Pemain Diaspora Tambahan Segera Ikut Seleksi Timnas Indonesia U-17, Siapa Saja?
Seleksi pemain Timnas Indonesia U-17 untuk Piala Dunia U-17 2023 terus berlanjut. (Foto: PSSI)
A
A
A

6 pemain diaspora tambahan segera ikut seleksi Timnas Indonesia U-17. Kabar ini disampaikan langsung oleh Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir.

Erick Thohir mengatakan bahwa pihaknya akan memanggil 6 pemain diaspora tambahan untuk seleksi Timnas Indonesia U-17. Namun, dia tak membeberkan siapa saja pemain diaspora tambahan itu.

Madrid Augusta

Tetapi, Ketum PSSI tersebut memastikan pemanggilan pemain diaspora tambahan ke seleksi Timnas Indonesia U-17 dilakukan dengan menilik kualitas pemain. Hal itu bertujuan agar pemain yang menjalani seleksi sesuai kebutuhan skuad Garuda Asia -julukan Timnas Indonesia U-17.

Sebelumnya, sudah ada enam pemain diaspora yang dipanggil mengikut seleksi Timnas Indonesia U-17. Namun, 4 pemain di antaranya sudah dipulangkan karena dinilai tidak masuk kriteria yang dibutuhkan untuk skuad Timnas Indonesia U-17.

Kabarnya, empat pemain yang dicoret adalah Madrid Augusta, Mahesa Ekayanto, Staffan Qabiel Horrito, dan Aaron Nathan Ang. Jadi, hanya menyisakan nama Aaron Liam Suitela dan sementara Welber Halim Jardim belum menghadiri seleksi.

"Diaspora dari 6 terseleksi dua (bertahan). Nanti biar coach yang tentukan. Lalu, panggil 6 lagi diaspora," kata Erick Thohir di Solo, Minggu (23/7/2023).

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
