HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Liga Futsal Profesional 2022-2023: Unggul FC Hajar Giga FC 6-3!

Avirista Midaada , Jurnalis-Minggu, 23 Juli 2023 |18:42 WIB
Hasil Liga Futsal Profesional 2022-2023: Unggul FC Hajar Giga FC 6-3!
Laga Unggul FC vs Giga FC. (Foto: Federasi Futsal Indonesia)
A
A
A

HASIL Liga Futsal Profesional 2022-2023 untuk laga Unggul FC vs Giga FC akan diulas pada artikel ini. Unggul FC pun sukses meraih kemenangan dengan skor 6-3.

Laga Unggul FC vs Giga FC digelar di GOR Kanjuruhan, Kepanjen, Kabupaten Malang, Minggu (23/7/2023) sore WIB. Unggul FC tampil ciamik kala mentas di hadapan para penggemarnya.

Unggul FC vs Giga FC

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Unggul FC yang diperkuat dua legiun asing, yakni Andres Josue Teran dan Facundo Schusterman, langsung menggebrak di awal-awal laga. Mereka tampak tampil percaya diri bawah dukungan suporter fanatiknya.

Namun, Giga FC tak tinggal diam. Mereka juga merespon perlawanan tim tuan rumah dengan tampil nothing to lose di hadapan pendukung lawan.

Sejumlah serangan Giga FC membahayakan pertahanan Unggul FC, kendati tak berbuah gol. Namun, melalui satu skema, Unggul FC akhirnya berhasil mencuri gol melalui kaki Bagus Teguh Sutrisno.

Tertinggal, Giga FC meningkatkan intensitas serangannya. Rama Adithia, Farhan Helmi Lubis, hingga M Imron Rosyadi menjadi motor serangan.

Beberapa kali serangan Giga FC membuat penjaga gawang Unggul FC Angga Ariansyah sibuk dengan beberapa penyelamatan. Unggul FC sekali lagi dengan dukungan suporternya mencoba kembali mengontrol pertandingan.

Tapi yang terjadi, justru Giga FC mampu menyamakan skor menjadi 1-1. Ialah M Imron Rosyadi yang mencatatkan namanya di papan skor.

Selanjutnya, pertandingan berjalan kian menarik. Masing-masing tim saling berbalas serangan. Skema serangan cepat membuat Unggul FC akhirnya kembali unggul 2-1. Gol yang dicetak oleh G-Vin Blandino Laik ini kembali menaikkan tensi pertandingan.

Gol itu direspons positif oleh Giga FC. Sisi kiri menjadi andalan serangan dari Giga FC. Serangan-serangan ini cukup menyulitkan pertahanan Unggul FC. Di sisi lain, Unggul FC tak tinggal diam, satu tendangan keras Facundo Schusterman membentur mistar.

Terus-menerus mencoba serangan, akhirnya Giga FC kembali menyamakan skor melalui pemain bernomor punggung 8, M Imron Rosyadi. Gol ini membuat para pemain Unggul FC terkejut di tengah penguasaan pertandingan.

Namun menjelang akhir babak pertama berakhir, skema permainan cantik Unggul FC berhasil mencetak satu gol lagi melalui kaki Bagus Teguh Sutrisno. Unggul FC menutup babak pertama dengan keunggulan 3-2.

Halaman:
1 2
      
